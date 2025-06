Tráfico de drogas

Jovem é preso em operação no Norte do ES que já tem 36 alvos na cadeia

Prisão faz parte de ações do MPES durante a Operação Bandido Não Se Cria, com foco em prender membros de facção ligada ao Comando Vermelho (CV) na região de Rio Bananal

Foi preso na quinta-feira (12) um jovem de 19 anos que era alvo da Operação Bandido Não Se Cria, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) na última quarta-feira (11) para desarticular uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV) com atuação no tráfico de drogas em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. >