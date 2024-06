Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros ao lado da mulher em Cariacica

Segundo testemunhas, casal estava em uma quitinete quando foi surpreendido pelos criminosos, na noite de segunda-feira (3)

Testemunhas revelaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que Elielson era muito reservado. Vizinhos só sabiam que ele era de Piúma, no Sul do Estado, e morava na quitinete há cerca de quatro meses. Durante a semana ele costumava sair cedo e voltar no fim da tarde. De noite, o homem e a companheira, que vivia com ele há dois meses, costumavam sentar na escada em frente à casa para ouvirem música.