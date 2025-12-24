Violência

Jovem é morto em confronto com a PM durante abordagem na Serra

Ocorrência aconteceu após ataques a tiros em José de Anchieta; Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:53

Um jovem de 18 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (23), no bairro José de Anchieta, na Serra. O caso aconteceu após registros de disparos de arma de fogo na região, que deixaram dois homens baleados.

Segundo a Polícia Militar, indivíduos em dois veículos passaram atirando em uma rua do bairro, atingindo duas pessoas. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Após os disparos, a corporação intensificou o patrulhamento em José de Anchieta III. Durante a ação, os militares avistaram um carro em alta velocidade e em marcha à ré, colocando em risco pedestres e outros motoristas. Por esse motivo, o veículo foi abordado.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem, um dos ocupantes desceu do carro e efetuou dois disparos contra a equipe. Um policial teria reagido e atingido o suspeito. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32, com duas munições deflagradas e quatro intactas.

O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Jayme Santos Neves, mas morreu após dar entrada na unidade. Os outros dois ocupantes do carro, de 18 e 24 anos, foram detidos e encaminhados à delegacia. Questionada pela reportagem se o carro abordado seria o mesmo usado pelos autores dos disparos que atingiram as duas primeiras vítimas, a Polícia Militar esclareceu que não tem essa informação.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi apresentada à Delegacia Regional da Serra. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma e munições de uso permitido e liberados após pagamento de fiança. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES).

O caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar mortes decorrentes de intervenção policial.

