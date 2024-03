Jovem é assassinado e garota acaba baleada em bar na Serra

Samuel Gustavo Gama, de 20 anos, levou um tiro, que o acertou abaixo da axila; a outra vítima, de 18 anos, foi atingida por dois disparos, um em cada perna

Dois jovens foram baleados em um bar na principal avenida do bairro Novo Horizonte, na Serra , na madrugada deste sábado (9). Samuel Gustavo Gama, de 20 anos, levou um tiro, que o acertou abaixo da axila, e morreu, enquanto uma garota de 18 anos foi atingida por dois disparos, um em cada perna, e foi internada. Não há, ainda, informações sobre autoria.

Ainda segundo dados da PM, Samuel foi atingido por único disparo, mas não resistiu ao ferimento. Laila, por sua vez, estava em atendimento médico, com perfuração em cada perna. Ela teve alta do hospital pela manhã.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no bairro Novo Horizonte neste sábado e, conforme apurou, os bandidos chegaram de moto e atiraram em direção a Samuel. Os disparos, além de atingir o jovem que já tinha passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas, acertaram a garota que o acompanhava. Os dois estavam com amigos. Todos que estavam na rua diante do bar saíram correndo, tentando se proteger.