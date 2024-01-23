Jovem de 19 anos é morto com mais de 15 tiros em São Mateus

Caso é investigado pela Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Um jovem de 19 anos foi morto com vários tiros na região de Barra Nova, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite de terça-feira (22). A vítima foi identificada como Guilherme dos Santos Souza. De acordo com informações da Polícia Militar , ele estava andando de moto com um homem quando foi abordado por três indivíduos encapuzados em um carro. Após ficarem de joelhos a mando do trio, o rapaz foi alvejado com diversos disparos.

Quando a PM chegou ao local verificou que Guilherme já não tinha mais sinais de vida. O homem que estava com ele na moto relatou para os policiais que os dois foram emparelhados pelos suspeitos, que disseram “perdeu, perdeu”, fazendo-os parar. Eles entregaram a moto e os celulares, mas os encapuzados teriam lançado o aparelho da vítima no mato. Em seguida, mandaram os dois ficarem de joelhos e efetuaram os disparos contra Guilherme, mais de 15 tiros.

Segundo a PM, em contato com a mãe da vítima, ela afirmou que o jovem não tinha ligação com o tráfico de drogas e desconhecia qualquer informação de que ele possuía algum desafeto. O mesmo foi dito pela namorada de Guilherme. Buscas foram feitas na região, mas durante a ocorrência nenhum suspeito foi encontrado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil , a partir da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.