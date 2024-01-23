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Norte do ES

Jovem de 19 anos é morto com mais de 15 tiros em São Mateus

Guilherme dos Santos Souza estava em uma moto na companhia de outro homem, quando foi abordado pelos suspeitos. Após ser obrigado a ficar de joelhos, ele foi executado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jan 2024 às 13:08

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 13:08

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso é investigado pela Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Um jovem de 19 anos foi morto com vários tiros na região de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (22). A vítima foi identificada como Guilherme dos Santos Souza. De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava andando de moto com um homem quando foi abordado por três indivíduos encapuzados em um carro.  Após ficarem de joelhos a mando do trio, o rapaz foi alvejado com diversos disparos.
Quando a PM chegou ao local verificou que Guilherme já não tinha mais sinais de vida. O homem que estava com ele na moto relatou para os policiais que os dois foram emparelhados pelos suspeitos, que disseram “perdeu, perdeu”, fazendo-os parar. Eles entregaram a moto e os celulares, mas os encapuzados teriam lançado o aparelho da vítima no mato. Em seguida, mandaram os dois ficarem de joelhos e efetuaram os disparos contra Guilherme, mais de 15 tiros.

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Segundo a PM, em contato com a mãe da vítima, ela afirmou que o jovem não tinha ligação com o tráfico de drogas e desconhecia qualquer informação de que ele possuía algum desafeto. O mesmo foi dito pela namorada de Guilherme. Buscas foram feitas na região, mas durante a ocorrência nenhum suspeito foi encontrado.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, a partir da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a PC.

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