Chuva causa alagamentos e prefeitura do ES alerta para riscos de deslizamentos

Um novo temporal, como os ocorridos desde o último final de semana em diversas cidades capixabas, atingiu o município de Afonso Cláudio , no Sul do Estado, na tarde dessa segunda-feira (22). Vídeos que circulam na cidade mostram ruas completamente alagadas. Nas redes sociais, a prefeitura publicou um alerta para deslizamentos.

“A Defesa Civil Municipal informa que Afonso Cláudio está sob um alerta moderado para ocorrências de movimento de massa, emitido às 18h27, desta segunda-feira, 22 de janeiro, pelo CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). As constantes chuvas no município podem provocar deslizamentos de barrancos e encostas e o órgão está de plantão para atender as demandas da população”, diz um trecho do comunicado.

Procurada na noite desta segunda-feira (22), a Defesa Civil do município confirmou que houve um grande volume de chuva na tarde desta segunda e diferentes pontos da cidade registraram alagamento. Nas redes sociais da prefeitura, também foi informado que, por conta da chuva, algumas ruas da sede do município foram tomadas pela lama.

Maior acumulado de chuva do ES

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda-feira (23), Afonso Cláudio foi o município com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, com 79 milímetros.

A orientação do órgão é para que a população que resida em área de risco, que fique atenta a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, desabamentos, trincas em paredes, árvores ou postes inclinados. Caso perceba qualquer sinal, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.