Homem é baleado ao invadir casa de soldado da PM em Guarapari

Um homem suspeito de invadir a casa de um soldado da Polícia Militar acabou baleado durante a noite de segunda-feira (22), no bairro Santa Mônica, em Guarapari

Movimentação na rua de PM após suspeito de invasão ser baleado em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o policial, de 34 anos, contou que estava no sofá de casa com a esposa, uma técnica de enfermagem de 33 anos, quando os dois ouviram um barulho no portão. A cachorra que vive na casa também começou a latir.

O soldado da PM pegou a arma dele e a mulher correu para trancar a porta da sala. Quando olhou pela janela, ela viu um homem nos fundos do quintal.

O PM foi até o lado de fora e, segundo ele, o invasor também estava armado. O agente disse que deu ordem de parada para o suspeito, que teria apontado uma arma para o militar.

Neste momento, o policial disse que disparou duas vezes. Baleado, o suspeito escalou o muro e subiu no telhado, ficando lá por um tempo. Quando perceber que estava ferido e não tinha como fugir, ele desceu.

O homem estava com um ferimento na região direita do tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) e a Polícia Militar foram acionados.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais procuraram a arma que estaria com o suspeito, mas não encontraram.

O homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Depois disso, policiais encontraram uma arma falsa jogada em um terreno baldio nos fundos da casa do soldado, que seria do suspeito.