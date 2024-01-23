Homem morre após confronto armado com a polícia no Bairro da Penha

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Missões Especiais (BME) estava patrulhando no Beco Palmerina Silvares quando encontrou um grupo que teria disparado contra a equipe. "Houve revide e um suspeito foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas evolui a óbito durante o atendimento médico", disse a corporação.