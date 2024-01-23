Homem morre após confronto armado com a polícia no Bairro da Penha

Um jovem de 24 anos, identificado como Maxsuelder Coelho Etienne, morreu após um confronto a tiros com a Polícia Militar durante a noite de segunda-feira (22), no Bairro da Penha, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Missões Especiais (BME) estava patrulhando no Beco Palmerina Silvares quando encontrou um grupo que teria disparado contra a equipe. "Houve revide e um suspeito foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas evolui a óbito durante o atendimento médico", disse a corporação.
No local do confronto foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 62, três carregadores, cocaína, maconha, crack e haxixe, além de R$ 301 e um celular. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.