Laboratório é invadido e TV é abandonada no chão em Vila Velha

Um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial foi invadido na madrugada desta terça-feira (23) no Centro de Vila Velha . Imagens registradas após o crime mostram que uma porta de vidro ficou aberta. A Polícia Militar informou que não localizou a ocorrência, e a Polícia Civil recomendou que um boletim de ocorrência fosse registrado.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma equipe da corporação realizava patrulhamento na região quando avistou uma televisão encostada no muro. Um motociclista informou aos agentes que um casal, em situação de rua, havia brigado e jogado o equipamento no chão. Os agentes recolheram a TV. Próximo ao laboratório, a equipe foi acionada por um morador informando que o local havia sido arrombado e que uma funcionária do estabelecimento estaria a caminho.

Laboratório foi invadido no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução | Maps

Os agentes entraram no estabelecimento juntamente com a funcionária, mas nenhum suspeito foi encontrado. Com as características dos invasores, os agentes realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A televisão foi devolvida para a funcionária do laboratório.