Jovem confessa crime e polícia localiza corpo de mulher desaparecida em Aracruz

Fabrícia Pires Ramos estava desaparecida desde o dia 31 de março; ela saiu de carro da casa da tia, em Coqueiral de Aracruz Crédito: Acervo pessoal

Em um comunicado divulgado em uma rede social, o tenente Adriano Farias, da Polícia Militar, informou que o indivíduo confessou o crime e levou os policiais até o local onde se encontrava o corpo de Fabrícia. Segundo ele, a perícia da Polícia Científica foi ao local.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta, informou que mais detalhes do caso serão divulgados nesta sexta-feira (26), em coletiva de imprensa.

Desaparecida há quase 1 mês

Fabrícia Pires Ramos, de 44 anos, estava desaparecida desde o dia 31 de março, no Domingo de Páscoa, quando saiu de carro da casa da tia, em Coqueiral de Aracruz. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família junto à Polícia Civil, Fabrícia saiu com o veículo sem a autorização da tia, que só deu falta do automóvel quando chegou na residência.

O carro utilizado por Fabrícia foi localizado na noite do dia 2 de abril, durante um patrulhamento da PM em Barra do Riacho, também em Aracruz. O veículo havia sido visto com dois indivíduos.

Em nota enviada à reportagem na época, a PM informou que os dois indivíduos em questão eram um adolescente de 17 anos e outro, que não foi identificado.

"Por se tratar de um veículo que estava em posse de uma mulher desaparecida desde o dia 31 de março, os militares começaram o acompanhamento utilizando sinais luminosos e sonoros, mas a ordem de parada não foi obedecida", informou a corporação.