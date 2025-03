Ação conjunta

Irmãos suspeitos de aterrorizarem cidades do ES são presos em São Paulo

Um dos detidos é acusado de pelo menos dois assassinatos ocorridos neste ano, sendo que o corpo de uma das vítimas ainda não foi localizado; os dois estavam foragidos da Justiça

Irmãos suspeitos de aterrorizarem cidades do ES são presos em São Paulo. (PMSP)

Dois irmãos de 29 e 35 anos foragidos da Justiça, apontados pela polícia como suspeitos de aterrorizarem em cidades do Noroeste do Espírito Santo, como Águia Branca e Barra de São Francisco, foram presos na madrugada desta quarta-feira (12) em uma casa no bairro Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eles são apontados pela polícia como autores de crimes hediondos, incluindo assassinatos e roubos.

A prisão foi realizada pela Rota, a elite da Polícia Militar paulista, com base em informações de inteligência levantadas pela Polícia Civil do Espírito Santo, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) e pela Polícia Militar de São Paulo.

"Durante vários dias, informações foram trocadas e levantamentos realizados em conjunto, culminando na captura dos foragidos pela equipe da Rota. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Barra de São Francisco e Águia Branca agradecem o apoio fundamental da Rota e a colaboração da população, cujas denúncias foram cruciais para o sucesso da operação. A prisão desses indivíduos representa um duro golpe contra o crime organizado e reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a tranquilidade da população", disse o delegado Leonardo Forattini, chefe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Em nota conjunta, as corporações afirmaram que os presos são considerados de “alta periculosidade, responsáveis por aterrorizar a região Noroeste Capixaba, onde cometeram diversos crimes contra a vida e o patrimônio”.

Um dos detidos é acusado de pelo menos dois assassinatos ocorridos este ano, sendo que o corpo de uma das vítimas ainda não foi localizado. Além disso, há indícios de que ele seja membro de uma facção criminosa.

Segundo a nota das forças de segurança envolvidas na operação, o outro indivíduo possui quatro mandados de prisão em aberto, expedidos pelas comarcas de Lucas do Rio Verde (MT), Águia Branca (ES) e Aimorés (MG). Um dos mandados envolve uma pena superior a 30 anos por roubo, além de registros de fuga do sistema prisional em 2021, quando escapou por transposição de barreira.

A Polícia Civil capixaba disse que o indivíduo de 35 anos era procurado pela Justiça do Espírito Santo, com mandado de prisão expedido pelo Juízo de Água Doce do Norte, investigado como suspeito de ser um dos autores do crime de homicídio praticado no dia 28 de janeiro deste ano na cidade.

Já o indivíduo de 29 anos tinha quatro mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Ele também tinha mandado de prisão expedido pelo Juízo de Águia Branca, como suspeito de ser um dos autores do crime de roubo com restrição da liberdade ocorrido naquele município, no dia 17 de agosto do ano passado.

