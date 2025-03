Concorrência

Mais de 44 mil vão disputar 1.290 vagas em concurso da Sedu no domingo (16)

As oportunidades são para os cargos de professores, pedagogos e agentes de suporte educacional; salários chegam a R$ 6.018,32

As provas do concurso da Sedu serão compostas por 60 questões objetivas. (Carlos Alberto Silva)

A prova do concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai ser realizada no próximo domingo (16). No total, 44.131 candidatos estão inscritos e vão disputar 1.290 vagas, divididas para os cargos de professores, pedagogos e agente de suporte educacional.

Os salários chegam a até R$ 6.018,32. A seleção possui reserva de vagas para candidatos com deficiência (10%), negros (20%) e indígenas (5%), conforme leis estaduais.

Das oportunidades, 940 são para professores de todas as áreas de conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Física, Artes e outras disciplinas. Além disso, são 290 chances para agentes educacionais e 60 para pedagogos.

O salário dos agentes de suporte educacional é de R$ 2.661,13. Para as funções de pedagogo e professor, a remuneração varia de acordo com a titulação de cada candidato.

Licenciatura : R$ 3.265,94

: R$ 3.265,94 Licenciatura e pós-graduação: R$ 3.429,24

R$ 3.429,24 Licenciatura e mestrado: R$ 4.458.01

R$ 4.458.01 Licenciatura e doutorado: R$ 6.018,32

As provas serão compostas por 60 questões objetivas. A aplicação vai ocorrer nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha.

