Homem que matou ex-mulher a tiros em Iúna é preso em Minas Gerais

Elivania: família de mulher morta pelo ex marido pede por justiça Crédito: Montagem| A Gazeta

Polícia Civil (PC) confirmou o fato. Segundo a corporação, as equipes da Polícia Militar de MG foram verificar a informação de que um indivíduo, foragido do Espírito Santo por crime de feminicídio, estaria escondido no local mencionado e, de posse de uma arma de fogo, estaria intimidando os moradores da região.

No local, os militares encontraram o homem na varanda da residência e, ao perceber a presença das viaturas, tentou fugir, mas foi contido e preso.

Para a polícia, ele confirmou ter fugido após o assassinato que aconteceu na cidade de Iúna e afirmou possuir um revólver calibre 38. A arma foi utilizada no crime e foi apreendida com 13 munições.

Outro foragido preso

No local também estava outro indivíduo que foi abordado pela polícia. Após consulta, foi detectada a existência de mandado de prisão em desfavor dele, também por crime de homicídio, porém ocorrido na região metropolitana de Belo Horizonte.

Diante dos fatos, os autores de 38 e 53 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

A reportagem procurou a Secretaria da Justiça (Sejus) para saber se Evaldo dos Santos continua preso e para onde foi levado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Relembre o crime

Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido Crédito: Divulgação/ Arquivo da família

Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido – Evaldo dos Santos, de 38 anos – na madrugada do dia 18 de setembro, enquanto bebia com outros dois homens na varanda de uma casa. Câmeras da residência flagraram o momento do crime.