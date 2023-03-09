Homem que matou ex-mulher a tiros em Iúna é preso em Minas Gerais

Um homem identificado como Evaldo dos Santos, de 38 anos, foi preso nessa quarta-feira (8) na localidade de Córrego Circuito, na cidade de Mutum, em Minas Gerais. Ele é o autor do crime que matou a tiros a ex-mulher, Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, no dia 18 de setembro de 2022, na varanda de uma casa no interior de Iúna, na Região do Caparaó.
A Polícia Civil (PC) confirmou o fato. Segundo a corporação, as equipes da Polícia Militar de MG foram verificar a informação de que um indivíduo, foragido do Espírito Santo por crime de feminicídio, estaria escondido no local mencionado e, de posse de uma arma de fogo, estaria intimidando os moradores da região.
No local, os militares encontraram o homem na varanda da residência e, ao perceber a presença das viaturas, tentou fugir, mas foi contido e preso.
Para a polícia, ele confirmou ter fugido após o assassinato que aconteceu na cidade de Iúna e afirmou possuir um revólver calibre 38. A arma foi utilizada no crime e foi apreendida com 13 munições.
Outro foragido preso
No local também estava outro indivíduo que foi abordado pela polícia. Após consulta, foi detectada a existência de mandado de prisão em desfavor dele, também por crime de homicídio, porém ocorrido na região metropolitana de Belo Horizonte.
Diante dos fatos, os autores de 38 e 53 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.
A reportagem procurou a Secretaria da Justiça (Sejus) para saber se Evaldo dos Santos continua preso e para onde foi levado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Relembre o crime
Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido – Evaldo dos Santos, de 38 anos – na madrugada do dia 18 de setembro, enquanto bebia com outros dois homens na varanda de uma casa. Câmeras da residência flagraram o momento do crime.
Foi uma das filhas da vítima que chamou a Polícia Militar, após uma discussão entre Elivania e o ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento, que teria terminado há 15 dias. O homem invadiu o local, pulando na varanda, atirou na ex-esposa e em um dos homens que estava no local e fugiu logo em seguida.