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Violência

Homem é assassinado a tiros na frente do filho em Iúna

Ezequias Jovêncio de Andrade, de 29 anos, foi morto dentro de carro, na manhã desta terça-feira (14), no distrito de Pequiá
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 fev 2023 às 16:01

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 16:01

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Caso é investigado pela delegacia de Iúna  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, identificado pela Polícia Militar como Ezequias Jovêncio de Andrade, de 29 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (14), no distrito de Pequiá, em Iúna, na Região do Caparaó. O crime aconteceu dentro de um carro, na frente do filho da vítima, de apenas 4 anos, que não ficou ferido.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um Volkswagem Gol quando foi atingida. Populares contaram para os militares que o rapaz foi surpreendido quando dois homens em uma moto chegaram e efetuaram os disparos contra ele. Eles fugiram em seguida.
Pessoas no local retiraram a vítima do carro e a socorreram. Mas ele chegou sem vida à Santa Casa de Iúna. A polícia fez contato com a companheira de Ezequiel, que contou que ele levaria o menino para fazer exames. Ela disse que correu para ver o que havia acontecido assim que ouviu os disparos.
A mulher contou que viu dois homens em uma moto saindo em alta velocidade após os disparos. A criança foi encontrada cheia de sangue, porém não foi atingida por nenhum disparo.
O veículo em que a vítima estava na hora do crime foi removido para o pátio credenciado, onde ficará à disposição da autoridade policial para perícia. A Polícia Militar informou que fez patrulhamento na região, mas não localizou os suspeitos.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna.

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