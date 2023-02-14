Homem é assassinado a tiros na frente do filho em Iúna

Caso é investigado pela delegacia de Iúna Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, identificado pela Polícia Militar como Ezequias Jovêncio de Andrade, de 29 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (14), no distrito de Pequiá, em Iúna , na Região do Caparaó. O crime aconteceu dentro de um carro, na frente do filho da vítima, de apenas 4 anos, que não ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um Volkswagem Gol quando foi atingida. Populares contaram para os militares que o rapaz foi surpreendido quando dois homens em uma moto chegaram e efetuaram os disparos contra ele. Eles fugiram em seguida.

Pessoas no local retiraram a vítima do carro e a socorreram. Mas ele chegou sem vida à Santa Casa de Iúna. A polícia fez contato com a companheira de Ezequiel, que contou que ele levaria o menino para fazer exames. Ela disse que correu para ver o que havia acontecido assim que ouviu os disparos.

A mulher contou que viu dois homens em uma moto saindo em alta velocidade após os disparos. A criança foi encontrada cheia de sangue, porém não foi atingida por nenhum disparo.

O veículo em que a vítima estava na hora do crime foi removido para o pátio credenciado, onde ficará à disposição da autoridade policial para perícia. A Polícia Militar informou que fez patrulhamento na região, mas não localizou os suspeitos.