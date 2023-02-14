'Escobar brasileiro' queria ES na rota do tráfico internacional de drogas

Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como o "Pablo Escobar brasileiro" Crédito: Reprodução TV Globo/ g1

O homem conhecido como “Pablo Escobar brasileiro” é alvo de mais um mandado de prisão relacionado ao tráfico internacional de drogas, nesta terça-feira (14). Dessa vez, em operação deflagrada pela Polícia Federal do Espírito Santo . Sérgio Roberto de Carvalho é apontado como o líder do grupo criminoso que tentava enviar drogas para a Europa pelos portos capixabas.

g1. Contra ele já existiam mandados de prisão expedidos no Paraná e em Mato Grosso. O “Escobar brasileiro” é um ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e já foi preso em 2020, mas pagou fiança e foi liberado. Em 21 de junho de 2022, ele foi preso novamente , na Hungria, conforme apuração do portal. Contra ele já existiam mandados de prisão expedidos no Paraná e em Mato Grosso.

Seis meses depois, a PF encontrou 892 kg da mesma droga inseridas em sacas de café , na cidade de Santos (SP). Essas duas ocorrências, segundo as investigações, foram comandadas diretamente por ele e tinham a Europa como próximo destino para os entorpecentes.

"O major Carvalho é considerado o principal narcotraficante em atividade. Na época dessas duas apreensões, ele estava em liberdade e conduziu diretamente as ações. Tem áudios dele direcionando como seria esse envio da droga para a Europa" Victor dos Santos Baptista - Delegado da Polícia Federal

Polícia apreende 350 kg de cocaína que iriam do ES à Europa em chapas de granito Crédito: Divulgação | PCES

Superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas afirmou que o ex-major é o principal alvo dessa operação e, mesmo da Hungria, tinha "tentáculos" em lugares do Brasil e, por isso, a importância dessa nova ação no combate ao tráfico internacional de drogas.

Ele também explicou que a ação contou com a participação de policiais de cinco Estados, do Drug Enforcement Administration (DEA - Administração de Fiscalização de Drogas, na tradução livre em português), dos Estados Unidos, e da Receita Federal brasileira.

“Se o crime organizado não respeita fronteiras, é preciso que as instituições policiais do Estado brasileiro atuem em conjunto e contem com apoio internacional para conseguir sucesso nesse tipo de investigação”, declarou.

“Com a operação de hoje, a gente conseguiu apreender muitos veículos de luxo, embarcações, celulares, armas e valores, que se prestam a descapitalizar a organização criminosa. É uma estratégia para evitar que ela, mesmo com o integrantes presos, continue atuando”, finalizou.