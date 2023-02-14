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Sem água potável

Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio

Famílias improvisam bombas elétricas para tirar água direto do Rio Itapemirim e utilizam poços artesianos na localidade de Santa Clara
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 fev 2023 às 13:01

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 13:01

Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio
Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio Crédito: Diego Gomes
Uma comunidade no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ainda vive sem água potável. Para cozinhar, limpar a casa e fazer as atividades diárias, eles utilizam água de poços artesianos ou recorrem ao improviso, feito com mangueiras e bombas elétricas para puxar a água que vem direto do Rio Itapemirim.
Na casa do empresário Antônio Carlos a água usada vem de um poço artesiano. Para ele, a solução que encontrou não é a ideal, uma vez que, quando falta energia, a bomba não funciona e também precisa usar a água que vem do rio. “Construí esse poço há 8 anos para ter um pouco mais de qualidade na água, pois todos aqui usam do rio. Só que quando falta energia, usamos galões que temos em casa ou do rio”, contou o morador ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano.
Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio
Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio Crédito: Diego Gomes
Assim, como o Carlos, dezenas de pessoas da comunidade de Santa Clara vivem sem água potável. Muitos fazem a captação por meio de mangueiras improvisadas com apoio de bombas direto do rio. Os moradores contaram que já fizeram diversas reclamações, incluindo um abaixo-assinado.
"Estamos esperando que as autoridades olhem por nós. Não estamos mais pedindo, estamos implorando por uma agua potável"
Marcelo Marques da Silva - Morador de Santa Clara 
Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio
Canos e mangueira são colocados no rio para que a bomba faça a captação da água que vai abastecer as casas Crédito: Diego Gomes

Outro lado

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a concessionária dos serviços de água e esgoto BRK disse que a localidade de Santa Clara está fora dos limites de abrangência do contrato de concessão, "não sendo de responsabilidade da concessionária, o fornecimento de água no local".
Sobre o problema, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, por meio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), que comunidades rurais fora do contrato de concessão são atendidas com carros-pipa.  "Os moradores de Santa Clara podem pedir ajuda à Secretaria de Desenvolvimento Social pelo telefone (28) 3155-5235", finalizou.

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