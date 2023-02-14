Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio

Na casa do empresário Antônio Carlos a água usada vem de um poço artesiano. Para ele, a solução que encontrou não é a ideal, uma vez que, quando falta energia, a bomba não funciona e também precisa usar a água que vem do rio. “Construí esse poço há 8 anos para ter um pouco mais de qualidade na água, pois todos aqui usam do rio. Só que quando falta energia, usamos galões que temos em casa ou do rio”, contou o morador ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano.