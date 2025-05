Crime

Polícia investiga estupro de irmãos adolescentes durante carona em Colatina

Caso foi registrado na madrugada do último domingo (27) após os adolescentes de 12 e 17 anos darem entrada em um hospital da cidade relatando os abusos

Publicado em 30 de abril de 2025 às 13:52

Viatura da Polícia Militar no Hospital São José em Colatina, onde vítimas deram entrada Crédito: Wilson Rodrigues

A Polícia Civil investiga o caso de um suposto estupro de dois irmãos de 12 e 17 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado no último domingo (27), quando os adolescentes deram entrada em um hospital da cidade. Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que a corporação foi acionada pela assistente social da unidade médica informando que os dois meninos deram entrada na unidade por volta de 1h com sinais de abuso sexual. Eles alegaram que o abuso teria ocorrido quando pegaram uma carona na volta de uma festa na cidade.>

Os nomes dos envolvidos no caso não estão sendo divulgados para preservar as vítimas menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).>

A PM disse que o adolescente de 17 anos relatou aos militares que ele e o irmão estavam próximos ao Centro de Ciências, na Avenida Beira Rio, onde ocorria uma festa de rock, quando uma mulher trans dirigindo um carro branco se aproximou oferecendo carona. Os meninos afirmaram que inicialmente recusaram, mas a suspeita teria insistido. O garoto de 12 anos resolveu aceitar, por estar cansado de andar, e entrou no veículo. O irmão mais velho disse que entrou também no automóvel para não deixar o mais novo sozinho.>

Os PMs informaram no boletim de ocorrência que, conforme relatos dos meninos, dentro do carro a suspeita teria feito comentários de conotação sexual, questionando as idades dos menores e, mesmo ciente de que eram adolescentes, seguiu para uma rua sem movimentação. Lá, teria induzido os meninos a praticarem atos sexuais com ela. Os adolescentes disseram que, após o ocorrido, a suspeita teria deixado os menores em uma praça. Os militares não detalham no documento como e em quais circunstâncias as vítimas foram levadas ao hospital. >

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina, e, por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.>

