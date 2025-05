Ilha da Conceição

Polícia descobre central de videomonitoramento do tráfico em Vila Velha

Jovem foi preso com armas, drogas e munições, e, na região, PM ainda encontrou câmeras instaladas por traficantes para monitorar a chegada de viaturas

Publicado em 30 de abril de 2025 às 11:44

Uma prisão em Vila Velha terminou com uma descoberta inusitada. Tudo começou quando Roger dos Santos Guimarães, de 20 anos, foi detido com armas, munições e drogas na noite da última terça-feira (29), no bairro Ilha da Conceição, em região de intensos conflitos do tráfico. Durante a ação, a Polícia Militar recebeu denúncias que traficantes haviam instalado câmeras de videomonitoramento em postes para acompanhar a movimentação de viaturas na área.>

A Polícia Militar explicou que, durante o patrulhamento na região, policiais avistaram Roger, na janela de um apartamento no terceiro andar, segurando um revólver. As viaturas da Força Tática pararam em frente à residência e notaram que o portão de entrada do imóvel estava aberto e dava acesso à área comum do prédio. Os militares entraram no imóvel e acessaram o terceiro andar onde estava o jovem armado.>

Ele acabou surpreendido no momento que estava sentado no sofá. Em cima de um muro estava a arma de fogo vista com o suspeito, e ela foi apreendida. Após o jovem se identificar, os policiais verificaram que contra ele havia um mandado de busca e apreensão.>

No quarto de Roger, foram apreendidos uma pistola, munições, drogas e material para embalo e preparo de entorpecentes (pinos vazios, liquidificador, panela, embalagem de cafeína vazia). Quando o jovem estava sendo colocado na viatura, os militares receberam denúncias que criminosos teriam colocado câmeras de videomonitoramento nos postes. Os agentes identificaram que em um poste havia uma câmera instalada de forma velada e retiraram o equipamento.>

Segundo a Polícia Civil, Roger foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. >

