Polícia e bombeiros fazem buscas por empregada desaparecida em Vila Velha

Iraci de Souza Teixeira, mais conhecida como Graça, não é vista desde a manhã do último sábado (26); família está desesperada

Publicado em 30 de abril de 2025 às 11:41

Investigadores da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas refizeram o trajeto de Iraci Crédito: Priciele Venturini

Policiais fizeram buscas, na manhã desta quarta-feira (30), por alguma pista do paradeiro de Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, empregada doméstica que está desaparecida desde que saiu para caminhar, no último sábado (26). Cães farejadores do Corpo de Bombeiros também foram levados para a região, que fica na Rodovia Leste Oeste, na altura de Vale Encantado, em Vila Velha.>

Iraci saiu de casa por volta das 8h15 para realizar o percurso que costumava fazer todos os sábados, conhecido como "reta do Vale", nas proximidades da Escola Municipal Joffre Fraga, e desapareceu. Os parentes estão desesperados e têm feito buscas desde então, principalmente pela área de mata que fica às margens da rodovia. >

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, policiais da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas foram os primeiros a chegar, nesta quarta-feira, e conversaram com parentes de Iraci. Eles foram até o prédio onde ela mora e percorreram de carro parte do caminho feito pela empregada doméstica no sábado. Os bombeiros chegaram em seguida e começaram as buscas em um matagal, no ponto onde moradores viram uma bicicleta e uma viseira caída no chão, cerca de duas horas depois do sumiço da idosa.>

Nova pista: viseira

Um casal que estava fazendo caminhada pela região encontrou uma viseira semelhante à que Iraci usava no momento da caminhada. O item estava perto de uma bicicleta. "Achei aquilo estranho. Prosseguimos nossa caminhada e, na volta, a gente olhou de novo e observou mais próximo e viu uma viseira feminina caída no meio do mato, de cor clara. Entramos em contato, a família mostrou uma foto dela com a viseira e tivemos a convicção de que era a viseira dela. Passamos a informação e viemos aqui", disse a testemunha, que estava presente nas buscas da manhã desta quarta-feira. A viseira, no entanto, não foi localizada. >

Família desesperada

Os parentes de Iraci estão muito aflitos. "Passar o dia inteiro dentro do mato e não ter notícias, não ter uma pista da sua mãe, é muito dolorido. A família está desolada. Mas graças a Deus hoje (quarta-feira) nós conseguimos o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar, então hoje a gente teve um apoio das autoridades, porque nos outros dias eram só familiares e amigos", desabafou Fabio Teixeira, filho de Iraci. >

A família tem esperança de encontrar a idosa com vida. "Por isso estamos adentrando nos matos, porque ela pode estar amarrada em alguma árvore, alguma coisa, pode estar sofrendo, não vamos desistir até encontrar minha mãe", ponderou Fabio. >

"Minha mãe não bebe, não fuma, não tem problema nenhum, nunca teve surto, nada. Ela veio fazer a caminhada e ia retornar porque no domingo era aniversário da minha irmã, então estava tudo programado, porque 16h ela iria se reunir com minha irmã para decidir a programação do aniversário. A família toda está arrasada", disse o filho de Iraci. >

Em nota, a Polícia Civil disse que "as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada".>

Como você pode ajudar Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.



