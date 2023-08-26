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Bairro República

Homem que assediou mulher que passeava com cachorro em Vitória é preso

Crime ocorreu na quarta-feira (23) e foi registrado por câmeras de segurança; suspeito chegou a se entregar na sexta-feira (25), mas foi liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2023 às 20:35

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 20:35

O homem que assediou uma assistente social enquanto ela passeava com um cachorro, na manhã de quarta-feira (23), em Bairro República, em Vitória (veja vídeo acima), foi preso no início da noite deste sábado (26). Um dia antes ele havia se apresentado à polícia, mas foi liberado por não estar no período de flagrante.
De acordo com a Polícia Militar, a Justiça do Espírito Santo determinou a prisão do homem, identificado como Matheus dos Santos Vasconcellos. Ele foi localizado em Carapebus, na Serra, na Grande Vitória.
A corporação disse ainda que o homem foi detido, não resistiu à prisão, e foi levado para a Delegacia Regional da Serra.
O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que a vítima andava na calçada com o cachorro, quando o suspeito passou ao lado dela em uma bicicleta e apertou a sua bunda.
A advogada Paloma Maroto Gasiglia informou que, assim que ele tomou conhecimento que a polícia tinha qualquer interesse em ouvi-lo, espontaneamente compareceu à delegacia.
"Nós fizemos contato com a delegacia, pedimos para que ele fosse ouvido. Ele foi ouvido, se colocou inteiramente à disposição da polícia para prestar todos os esclarecimentos", disse a advogada.
Na última quarta-feira (23), buscas chegaram a ser feitas na casa do suspeito, no entanto, ele conseguiu fugir. No local, o homem deixou a bicicleta utilizada no crime e objetos relacionados a outras ocorrências.
"Houve a denúncia de que um elemento tinha importunado sexualmente uma moradora do bairro República e, diante das imagens, [os militares] conseguiram e identificar o homem como referido suspeito/autor", disse o delegado responsável pelo 8ª Distrito Policial (DP) de Goiabeiras, Isaias Tadeu.
Ainda segundo o delegado, existe ainda a suspeita de que o homem também tenha cometido crimes de roubo e tráfico de drogas.

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