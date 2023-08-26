Homem que assediou mulher que passeava com cachorro em Vitória é preso

O homem que assediou uma assistente social enquanto ela passeava com um cachorro, na manhã de quarta-feira (23), em Bairro República, em Vitória (veja vídeo acima), foi preso no início da noite deste sábado (26). Um dia antes ele havia se apresentado à polícia, mas foi liberado por não estar no período de flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a Justiça do Espírito Santo determinou a prisão do homem, identificado como Matheus dos Santos Vasconcellos. Ele foi localizado em Carapebus, na Serra, na Grande Vitória.

A corporação disse ainda que o homem foi detido, não resistiu à prisão, e foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que a vítima andava na calçada com o cachorro, quando o suspeito passou ao lado dela em uma bicicleta e apertou a sua bunda.

A advogada Paloma Maroto Gasiglia informou que, assim que ele tomou conhecimento que a polícia tinha qualquer interesse em ouvi-lo, espontaneamente compareceu à delegacia.

"Nós fizemos contato com a delegacia, pedimos para que ele fosse ouvido. Ele foi ouvido, se colocou inteiramente à disposição da polícia para prestar todos os esclarecimentos", disse a advogada.

Na última quarta-feira (23), buscas chegaram a ser feitas na casa do suspeito, no entanto, ele conseguiu fugir. No local, o homem deixou a bicicleta utilizada no crime e objetos relacionados a outras ocorrências.

"Houve a denúncia de que um elemento tinha importunado sexualmente uma moradora do bairro República e, diante das imagens, [os militares] conseguiram e identificar o homem como referido suspeito/autor", disse o delegado responsável pelo 8ª Distrito Policial (DP) de Goiabeiras, Isaias Tadeu.