Violência doméstica

Homem é preso na Serra após agredir companheira com socos e garrafada

Os agentes foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a mulher, de 32 anos, com ferimentos na cabeça.

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:00 - Atualizado há uma hora

O caso de agressão foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a companheira, na manhã deste domingo (2), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a mulher, de 32 anos, com ferimentos na cabeça e sangramento.

Ainda conforme a corporação, a vítima relatou que o companheiro havia dito que sairia de casa para visitar o irmão preso, mas retornou acompanhado dele e, sem motivo aparente, passou a agir de forma agressiva. Durante a discussão, ele teria desferido socos, batido a cabeça da mulher contra a parede e quebrado uma garrafa de cerveja sobre ela, provocando um corte profundo.

Atendimento e prisão

A mulher foi encaminhada à UPA de Castelândia, onde recebeu sutura e foi liberada após atendimento médico. O suspeito foi detido no local e conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas na forma da Lei Maria da Penha, e posteriormente encaminhado ao sistema prisional. A Secretaria de Justiça confirmou que ele deu entrada no Centro de Triagem nesta segunda-feira (3) e que não possui registros anteriores. O nome do suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Murilo Cuzzuol.

