Pescador perde dedo devido a bala de borracha após confusão no ES e acaba preso

Leoney Oliveira da Matta, de 42 anos, passou por cirurgia para amputação de um dedo; ele foi autuado em flagrante por perturbação do sossego alheio, desacato, desobediência e resistência

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:36

Caso foi registrado em Anchieta na tarde de domingo (2)

Um pescador de 42 anos foi ferido na mão após levar um tiro de bala de borracha disparado por um agente da Guarda Municipal durante uma confusão devido a som alto, no bairro Justiça II, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de domingo (2). Leoney Oliveira da Matta precisou passar por uma cirurgia para amputação de um dedo por conta do ocorrido, segundo a esposa dele. O homem foi autuado por perturbação do sossego alheio, desacato, desobediência e resistência.

A esposa de Leoney, Camila Assis Mendes, contou que tudo aconteceu na casa de sua cunhada, onde a família realizava uma confraternização. Segundo ela, o marido estava cantando, com apoio de uma caixa de som, e a Guarda Municipal chegou ao local informando que precisariam reduzir o volume. Ela afirmou que o pedido foi atendido, mas os agentes retornaram em mais viaturas e agiram de forma violenta.

Meu marido ficou sem reação, não falou nada e simplesmente deram tiros nos dedos dele. Foi uma cena horrorosa. Me empurraram e jogaram spray de pimenta no meu olho. Meu filho de sete anos presenciou isso tudo

Camila Assis Mendes

Esposa de Leoney

Leoney foi detido e levado para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Guarapari. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a corporação, o pescador será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta.

O que diz a Guarda Municipal

O secretário Municipal de Segurança de Anchieta, Wander Nogueira, disse em entrevista à TV Gazeta Sul que ocorreram duas abordagens devido ao som alto na residência onde estava Leoney. Segundo ele, na primeira ação o pescador foi orientado a diminuir o volume, o que foi atendido inicialmente. Após a saída dos agentes, o som teria sido aumentado novamente, levando a novas reclamações. Durante a segunda abordagem, o homem teria ameaçado a corporação e desobedecido ordens, resultando no uso de força para contê-lo.

A Guarda Municipal de Anchieta também se pronunciou em nota, informando que o caso será investigado. "Por compromisso com a transparência e responsabilidade institucional, a Corregedoria da Guarda Civil Municipal foi acionada para apurar os fatos em procedimento interno, assegurando a análise de todas as circunstâncias da ocorrência", disse.

