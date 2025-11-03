Pescador perde dedo devido a bala de borracha após confusão no ES e acaba preso

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:36
Um pescador de 42 anos foi ferido na mão após levar um tiro de bala de borracha disparado por um agente da Guarda Municipal durante uma confusão devido a som alto, no bairro Justiça II, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de domingo (2). Leoney Oliveira da Matta precisou passar por uma cirurgia para amputação de um dedo por conta do ocorrido, segundo a esposa dele. O homem foi autuado por perturbação do sossego alheio, desacato, desobediência e resistência.
A esposa de Leoney, Camila Assis Mendes, contou que tudo aconteceu na casa de sua cunhada, onde a família realizava uma confraternização. Segundo ela, o marido estava cantando, com apoio de uma caixa de som, e a Guarda Municipal chegou ao local informando que precisariam reduzir o volume. Ela afirmou que o pedido foi atendido, mas os agentes retornaram em mais viaturas e agiram de forma violenta.
Camila Assis MendesEsposa de Leoney
Leoney foi detido e levado para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Guarapari. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a corporação, o pescador será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta.
O secretário Municipal de Segurança de Anchieta, Wander Nogueira, disse em entrevista à TV Gazeta Sul que ocorreram duas abordagens devido ao som alto na residência onde estava Leoney. Segundo ele, na primeira ação o pescador foi orientado a diminuir o volume, o que foi atendido inicialmente. Após a saída dos agentes, o som teria sido aumentado novamente, levando a novas reclamações. Durante a segunda abordagem, o homem teria ameaçado a corporação e desobedecido ordens, resultando no uso de força para contê-lo.
A Guarda Municipal de Anchieta também se pronunciou em nota, informando que o caso será investigado. "Por compromisso com a transparência e responsabilidade institucional, a Corregedoria da Guarda Civil Municipal foi acionada para apurar os fatos em procedimento interno, assegurando a análise de todas as circunstâncias da ocorrência", disse.
