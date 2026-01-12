Home
>
Polícia
>
Homem é preso após brigar, esfaquear e matar idoso na Serra

Homem é preso após brigar, esfaquear e matar idoso na Serra

O crime aconteceu no domingo (11), em Vila Nova de Colares, e o suspeito foi preso em Colina de Laranjeiras, no mesmo dia

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:38

Um jovem, de 22 anos, foi preso por ser suspeito de matar com golpes de faca um idoso de 60 anos, após uma discussão, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na Grande Vitória, no último domingo (11). Segundo a Polícia Civil, a prisão do suspeito aconteceu no mesmo dia, em Colina de Laranjeiras, também no município serrano.

Recomendado para você

Homem de 58 anos acordou com cortes na cabeça e ensanguentado e disse não se recordar do ocorrido; Criminosos reviraram o estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa

Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas

Prisão ocorreu na última quinta-feira (8), mas a polícia apenas deu detalhe da investigação nesta segunda-feira (12); ao menos seis estudantes, todos meninos, foram vítimas

Professor é preso suspeito de trocar notas por fotos íntimas de alunos na Grande Vitória

Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, estava com um cinto amarrado ao pescoço e apresentava escoriações pelo corpo

Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre

A PC ainda informou que policiais realizaram diligências em diversos pontos da cidade, para tentar localizar o suspeito, sendo visto próximo a um shopping. Ele foi preso na hora. A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar e entregue na Delegacia Regional da Serra. O homem também foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por homicídio. Após a realização de todos os procedimentos, ele foi encaminhado para o presídio.

Já o corpo da vítima, de 60 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Leia mais

Imagem - Casal é preso após roubar bicicleta elétrica de adolescente em Vila Velha

Casal é preso após roubar bicicleta elétrica de adolescente em Vila Velha

Imagem - Homem é preso na Serra após abusar de menina de cinco anos

Homem é preso na Serra após abusar de menina de cinco anos

Imagem - Jovem é preso após agredir ex e irmã e ainda acionar a PM em Vila Velha

Jovem é preso após agredir ex e irmã e ainda acionar a PM em Vila Velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais