Homem é preso após brigar, esfaquear e matar idoso na Serra

O crime aconteceu no domingo (11), em Vila Nova de Colares, e o suspeito foi preso em Colina de Laranjeiras, no mesmo dia

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:38

Um jovem, de 22 anos, foi preso por ser suspeito de matar com golpes de faca um idoso de 60 anos, após uma discussão, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na Grande Vitória, no último domingo (11). Segundo a Polícia Civil, a prisão do suspeito aconteceu no mesmo dia, em Colina de Laranjeiras, também no município serrano.

A PC ainda informou que policiais realizaram diligências em diversos pontos da cidade, para tentar localizar o suspeito, sendo visto próximo a um shopping. Ele foi preso na hora. A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar e entregue na Delegacia Regional da Serra. O homem também foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por homicídio. Após a realização de todos os procedimentos, ele foi encaminhado para o presídio.

Já o corpo da vítima, de 60 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

