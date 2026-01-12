Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas

Um homem de 58 anos e proprietário de um bar ficou ferido após ter o estabelecimento invadido na madrugada desta segunda-feira (12) no bairro Nilson Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um corte na cabeça e ensanguentada. No local, também havia marcas de sangue na calçada e o interior do estabelecimento estava revirado.

A vítima relatou que fechou o bar por volta das 22h do dia anterior e só acordou na manhã seguinte, em casa, deitado na cama e sujo de sangue, percebendo depois que o bar havia sido invadido. Ele foi socorrido por um vizinho para o hospital da cidade, mas foi transferido para o hospital Silvio Avidos, em Colatina.