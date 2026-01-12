Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas
Um homem de 58 anos e proprietário de um bar ficou ferido após ter o estabelecimento invadido na madrugada desta segunda-feira (12) no bairro Nilson Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um corte na cabeça e ensanguentada. No local, também havia marcas de sangue na calçada e o interior do estabelecimento estava revirado.
A vítima relatou que fechou o bar por volta das 22h do dia anterior e só acordou na manhã seguinte, em casa, deitado na cama e sujo de sangue, percebendo depois que o bar havia sido invadido. Ele foi socorrido por um vizinho para o hospital da cidade, mas foi transferido para o hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Em conversa com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, ele disse que não se lembra do que aconteceu, mas ao ver as imagens de videomonitoramento reconheceu os suspeitos. Ainda segundo ele, o valor levado foi cerca de R$ 7 mil, que seriam utilizados para pagar as contas do bar. A Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.