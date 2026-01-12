Crime

Homem é preso na Serra após abusar de menina de cinco anos

Suspeito foi reconhecido pela mãe da criança no Terminal de Carapina, no domingo (11), e acabou detido

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:30

Um homem de 51 anos foi preso no Terminal de Carapina, na Serra, suspeito de abusar de uma menina de cinco anos. O indivíduo foi reconhecido pela mãe da criança no domingo (11), agredido por passageiros e encaminhado à delegacia.

Militares informaram que, quando chegaram no terminal, o homem estava sob a tutela dos seguranças do local. Ao ser questionado, o indivíduo confessou que teria beijado e acariciado a filha da mulher no dia anterior, sendo reconhecido pela mãe enquanto estava no terminal. A Polícia Militar não informou onde aconteceu o abuso, nem se o suspeito conhecia a vítima.

Ao ver o homem no terminal, a mulher o confrontou e pessoas ao redor começaram a arremessar objetos no suspeito, que correu em direção aos seguranças.

A mãe e o suspeito foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra para esclarecimentos. Procurada, a Polícia Civil informou que o homem, de 51 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

Nenhum nome está sendo divulgado para não expor a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta