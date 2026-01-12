Vítimas levadas ao hospital

Jovem é preso após agredir ex e irmã e ainda acionar a PM em Vila Velha

Suspeito alegou invasão de domicílio, mas vítimas apresentaram versão diferente à polícia; ele foi autuado em flagrante por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:38

Um jovem de 22 anos foi preso após agredir a ex-companheira, de 24 anos, e a própria irmã, de 25, no início da madrugada deste domingo (11), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada pelo próprio suspeito, que, após cometer o crime, procurou a corporação para denunciar violação de domicílio.

Segundo a PM, o jovem alegou que a irmã e a ex-companheira tentaram invadir sua casa pulando o muro da residência. O suspeito afirmou que a irmã teria quebrado parte do telhado do imóvel e estaria armada com uma faca, fazendo ameaças, o que o teria motivado a usar um pedaço de madeira para se defender.

Os policiais militares ouviram as vítimas, que apresentaram outra versão. A ex-companheira do suspeito informou que a ex-cunhada estava bastante machucada e não conseguia se movimentar, e relatou que ambas foram agredidas pelo jovem. Ela contou que, em razão do fim do relacionamento, foi à casa do suspeito buscar parte de seus pertences para levá-los para sua residência, em Guarapari.

A mulher relatou ainda que, no mesmo dia, o suspeito teria ido à sua casa, escrito ameaças no espelho e bagunçado o imóvel. Mais tarde, quando esteve na residência dele, acompanhada da irmã do jovem, o indivíduo não quis deixá-la entrar. Nesse momento, a ex-cunhada pulou o muro e foi surpreendida e agredida pelo irmão com um pedaço de madeira. Em seguida, ele abriu o portão e também agrediu a ex-companheira.

As duas mulheres foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha, em dois casos, e encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta