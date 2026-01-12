Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre

Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, foi encontrado morto com sinais de estrangulamento; delegacia de Alegre investiga o caso Crédito: Montagem A Gazeta | Polícia Civil / Arquivo pessoal

Um jovem foi morto após uma briga no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). Quando a Polícia Militar chegou ao local, o Samu/192 já havia a confirmação da morte da vítima, identificada como Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos. Testemunhas contaram que ouviram barulhos vindos de uma casa e acionaram o socorro após encontrar o rapaz caído no banheiro.

Um homem de 25 anos, que não teve nome divulgado, teria contado aos populares que foi agredido por Marlon com golpes na cabeça. Ele também teria sofrido uma tentativa de estrangulamento com um cinto e desmaiado. Quando acordou, encontrou a vítima desacordada com o cinto no pescoço e saiu para procurar por ajuda. O motivo da briga não foi informado. Como apresentava escoriações no pescoço, ele acabou encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em seguida, ele e as demais testemunhas foram levados à Delegacia de Alegre.