Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre
Um jovem foi morto após uma briga no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). Quando a Polícia Militar chegou ao local, o Samu/192 já havia a confirmação da morte da vítima, identificada como Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos. Testemunhas contaram que ouviram barulhos vindos de uma casa e acionaram o socorro após encontrar o rapaz caído no banheiro.
Um homem de 25 anos, que não teve nome divulgado, teria contado aos populares que foi agredido por Marlon com golpes na cabeça. Ele também teria sofrido uma tentativa de estrangulamento com um cinto e desmaiado. Quando acordou, encontrou a vítima desacordada com o cinto no pescoço e saiu para procurar por ajuda. O motivo da briga não foi informado. Como apresentava escoriações no pescoço, ele acabou encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em seguida, ele e as demais testemunhas foram levados à Delegacia de Alegre.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.