Home
>
Polícia
>
Casal é preso após roubar bicicleta elétrica de adolescente em Vila Velha

Casal é preso após roubar bicicleta elétrica de adolescente em Vila Velha

Crime ocorreu no bairro Praia das Gaivotas; suspeitos usaram arma falsa, agrediram a vítima e foram detidos minutos depois com a bicicleta roubada

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:10

Caso aconteceu no domingo (11) no bairro Gaivotas, em Vila Velha

Um casal foi preso após render um adolescente de 14 anos e roubar a bicicleta elétrica que ele conduzia, no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite de domingo (11). A reportagem da TV Gazeta apurou que os suspeitos, identificados como Vitor Bruno Dias, de 41 anos, e Mayara Gonçalves, de 32, utilizaram uma arma falsa para ameaçar e agredir a vítima na cabeça.

Recomendado para você

Homem de 58 anos acordou com cortes na cabeça e ensanguentado e disse não se recordar do ocorrido; Criminosos reviraram o estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa

Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas

Prisão ocorreu na última quinta-feira (8), mas a polícia apenas deu detalhe da investigação nesta segunda-feira (12); ao menos seis estudantes, todos meninos, foram vítimas

Professor é preso suspeito de trocar notas por fotos íntimas de alunos na Grande Vitória

Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, estava com um cinto amarrado ao pescoço e apresentava escoriações pelo corpo

Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre

O homem foi identificado como Vitor Bruno Dias, de 41 anos, e a mulher como Mayara Gonçalves, de 32 anos
Vitor Bruno Dias, de 41 anos, e a mulher como Mayara Gonçalves, de 32 anos, foram presos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O adolescente havia comprado a bicicleta elétrica há menos de dois meses. Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o homem se aproxima da vítima, anuncia o crime e usa a arma falsa para intimidá-la. “Ele falou para eu não correr, senão eu levaria um tiro. Fiquei parado e ele deu uma coronhada na minha cabeça”, relatou o jovem, que não será identificado por segurança. A mulher teria ajudado, dando cobertura ao comparsa.

Cerca de 10 minutos após o roubo, a bicicleta foi localizada por uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha, que realizava patrulhamento no bairro Santos Dumont. Os agentes viram a bicicleta elétrica com dois ocupantes passando em alta velocidade e perceberam um volume na cintura da mulher, que estava na garupa. A corporação informou que, ao notar a aproximação da viatura, o condutor acelerou, mas foi interceptado. Durante a abordagem, foi encontrado o simulacro — arma falsa usada no assalto.

Enquanto os agentes da Guarda Municipal realizavam a abordagem, um homem parou o carro do outro lado da via e informou que rastreava uma bicicleta elétrica roubada minutos antes, no bairro Praia das Gaivotas. Pouco depois, o filho dele — o adolescente de 14 anos — chegou ao local e reconheceu o casal como autor do crime.

Bike elétrica furtada de adolescente no bairro Gaivotas, em Vila Velha, no domingo (11)
Bike elétrica furtada de adolescente no bairro Gaivotas, em Vila Velha, no domingo (11) Crédito: Fabrício Christi

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e encaminhados ao sistema prisional.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

00:00 / 01:46
Casal é preso após roubar bicicleta elétrica de adolescente em Vila Velha

Leia mais

Imagem - Homem ameaça clientes com arma em restaurante na orla de Itapuã e é detido

Homem ameaça clientes com arma em restaurante na orla de Itapuã e é detido

Imagem - Homem é morto pelo atual marido da ex-mulher em Venda Nova do Imigrante

Homem é morto pelo atual marido da ex-mulher em Venda Nova do Imigrante

Imagem - Funcionário de padaria é preso por furtar 11 kg de carnes na Praia da Costa

Funcionário de padaria é preso por furtar 11 kg de carnes na Praia da Costa

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

guarda municipal Roubo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais