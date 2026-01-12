Casal é preso após roubar bicicleta elétrica de adolescente em Vila Velha

Violência

Crime ocorreu no bairro Praia das Gaivotas; suspeitos usaram arma falsa, agrediram a vítima e foram detidos minutos depois com a bicicleta roubada

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:10

Um casal foi preso após render um adolescente de 14 anos e roubar a bicicleta elétrica que ele conduzia, no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite de domingo (11). A reportagem da TV Gazeta apurou que os suspeitos, identificados como Vitor Bruno Dias, de 41 anos, e Mayara Gonçalves, de 32, utilizaram uma arma falsa para ameaçar e agredir a vítima na cabeça.

Vitor Bruno Dias, de 41 anos, e a mulher como Mayara Gonçalves, de 32 anos, foram presos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O adolescente havia comprado a bicicleta elétrica há menos de dois meses. Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o homem se aproxima da vítima, anuncia o crime e usa a arma falsa para intimidá-la. “Ele falou para eu não correr, senão eu levaria um tiro. Fiquei parado e ele deu uma coronhada na minha cabeça”, relatou o jovem, que não será identificado por segurança. A mulher teria ajudado, dando cobertura ao comparsa.

Cerca de 10 minutos após o roubo, a bicicleta foi localizada por uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha, que realizava patrulhamento no bairro Santos Dumont. Os agentes viram a bicicleta elétrica com dois ocupantes passando em alta velocidade e perceberam um volume na cintura da mulher, que estava na garupa. A corporação informou que, ao notar a aproximação da viatura, o condutor acelerou, mas foi interceptado. Durante a abordagem, foi encontrado o simulacro — arma falsa usada no assalto.

Enquanto os agentes da Guarda Municipal realizavam a abordagem, um homem parou o carro do outro lado da via e informou que rastreava uma bicicleta elétrica roubada minutos antes, no bairro Praia das Gaivotas. Pouco depois, o filho dele — o adolescente de 14 anos — chegou ao local e reconheceu o casal como autor do crime.

Bike elétrica furtada de adolescente no bairro Gaivotas, em Vila Velha, no domingo (11) Crédito: Fabrício Christi

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e encaminhados ao sistema prisional.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

