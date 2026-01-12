A Gazeta - Agora

Funcionário de padaria é preso por furtar 11 kg de carnes na Praia da Costa

Homem de 27 anos foi flagrado pela gerente ao tentar sair do estabelecimento com os produtos escondidos em um balde

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:22

Um homem de 27 anos, funcionário de uma padaria da Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso após furtar 5 kg de contrafilé, 4 kg de bacon fatiado e 2 kg de copa-lombo, totalizando R$ 423,98 em carnes. Segundo a Guarda Municipal, a corporação foi acionada na noite de domingo (11) pela gerente do local, que flagrou o indivíduo deixando o estabelecimento com os produtos dentro de um balde.

A mulher contou aos agentes da Guarda que viu o trabalhador saindo da padaria com o balde, em atitude suspeita. De acordo com a gerente, quando ela o chamou pelo nome, o colaborador demonstrou nervosismo. Nesse momento, ela pediu que ele retornasse e identificou os produtos furtados dentro do recipiente.

A Guarda Municipal encaminhou o indivíduo à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

