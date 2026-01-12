Funcionário de padaria é preso por furtar 11 kg de carnes na Praia da Costa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:22
Um homem de 27 anos, funcionário de uma padaria da Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso após furtar 5 kg de contrafilé, 4 kg de bacon fatiado e 2 kg de copa-lombo, totalizando R$ 423,98 em carnes. Segundo a Guarda Municipal, a corporação foi acionada na noite de domingo (11) pela gerente do local, que flagrou o indivíduo deixando o estabelecimento com os produtos dentro de um balde.
A mulher contou aos agentes da Guarda que viu o trabalhador saindo da padaria com o balde, em atitude suspeita. De acordo com a gerente, quando ela o chamou pelo nome, o colaborador demonstrou nervosismo. Nesse momento, ela pediu que ele retornasse e identificou os produtos furtados dentro do recipiente.
A Guarda Municipal encaminhou o indivíduo à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
