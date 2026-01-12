Transcol: linha 536 passa a atender Terminal de Jardim América

A linha 536 do Sistema Transcol (Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha) passou por algumas mudanças no último domingo (11). Agora, ela deixa de ser expressa e faz paradas ao longo da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, passando a atender o Terminal de Jardim América.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) destacou que as mudanças beneficiarão os usuários que utilizam o Terminal de Jardim América, que irão conseguir acessar a Avenida Leitão da Silva por meio da linha 536 do Transcol. A companhia ainda informou que a linha operava somente de forma expressa entre o Terminal de Campo Grande e a Rodoviária de Vitória, se tornando parador após o trecho.