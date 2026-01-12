Homem ameaça clientes com arma em restaurante na orla de Itapuã e é detido
Publicado em 12/01/2026 às 12h54
Um homem de 36 anos foi detido após ameaçar clientes em um restaurante na orla de Itapuã, em Vila Velha, na noite de domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, com ele foi apreendido um revólver calibre 22 com sete munições.
A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado para responder em liberdade, após pagar fiança arbitrada pelo delegado. O valor não foi informado.