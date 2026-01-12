A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Buraco fura pneus de mais de 5 carros em rodovia em Piúma; veja vídeo

Publicado em 12/01/2026 às 13h51
Vídeo foi feito por motorista na ES 375 em Piúma na noite de domingo (11)

Um buraco na Rodovia Jorge Féres, ES 375, em PiúmaSul do Espírito Santo, causou transtornos na noite de domingo (11). Um vídeo gravado pelo motorista Bruno Silva mostra vários veículos parados no acostamento após pneus estourarem ao passarem pelo buraco na pista. Ele conta que dois pneus do seu carro estouraram no trecho danificado e, segundo ele, pelo menos outros dez já haviam passado pelo mesmo problema. Na gravação, é possível ver pelo menos sete automóveis parados.

A rodovia é uma das principais ligações entre Piúma e a BR 101 e registra grande fluxo de veículos, especialmente durante a alta temporada de verão. Procurado, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que realizou o reparo do buraco ainda na manhã desta segunda-feira (12), utilizando concreto, e que está avaliando o restante do trecho para verificar a necessidade de novas intervenções.

Publicidade