Buraco fura pneus de mais de 5 carros em rodovia em Piúma; veja vídeo
Um buraco na Rodovia Jorge Féres, ES 375, em Piúma, Sul do Espírito Santo, causou transtornos na noite de domingo (11). Um vídeo gravado pelo motorista Bruno Silva mostra vários veículos parados no acostamento após pneus estourarem ao passarem pelo buraco na pista. Ele conta que dois pneus do seu carro estouraram no trecho danificado e, segundo ele, pelo menos outros dez já haviam passado pelo mesmo problema. Na gravação, é possível ver pelo menos sete automóveis parados.
A rodovia é uma das principais ligações entre Piúma e a BR 101 e registra grande fluxo de veículos, especialmente durante a alta temporada de verão. Procurado, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que realizou o reparo do buraco ainda na manhã desta segunda-feira (12), utilizando concreto, e que está avaliando o restante do trecho para verificar a necessidade de novas intervenções.