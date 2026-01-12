Home
Homem é morto pelo atual marido da ex-mulher em Venda Nova do Imigrante

Caso teria acontecido após ameaças; suspeito do crime conseguiu fugir, no último domingo (11)

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:26

Um homem de 29 anos, que não teve a identidade revelada, foi morto a facadas na localidade do Camargo, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (11). O autor do crime, segundo informações repassadas à Polícia Militar, é o atual marido da ex-mulher da vítima.

Aos policiais, a ex-companheira da vítima contou que o crime aconteceu após ameaças que ela, o atual marido e as filhas, de dois e quatro anos, estavam sofrendo. 

Segundo ela, no domingo, o homem de 29 anos teria chegado ao local com tom ameaçador e avançado em direção ao marido da mulher. Ela disse que o atual esposo estava com uma faca nas mãos porque estava cortando manga.

Ela narra que o marido tentou se defender e deu os golpes de faca no ex dela. O homem foi socorrido por um tio para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, mas não resistiu aos ferimentos. Buscas foram realizadas pela polícia, mas o suspeito não foi localizado.

Polícia Civil disse que o crime está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.

