Jovem é assassinado a tiros no Morro do Quadro, em Vitória
Um jovem de aproximadamente 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (12), no Morro do Quadro, em Vitória. O crime ocorreu uma semana após um ataque na mesma região que deixou quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança de dois anos.
Moradores da área acreditam que a vítima era moradora do Morro do Cabral. O homicídio aconteceu em uma rua que divide os dois bairros, que vivem atualmente um cenário de disputa ligada ao tráfico de drogas.
A Polícia Civil investiga se o assassinato tem relação com o ataque da semana passada.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.