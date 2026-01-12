A Gazeta - Agora

Jovem é assassinado a tiros no Morro do Quadro, em Vitória

Publicado em 12/01/2026 às 14h12
Crédito: Roberto Pratti

Um jovem de aproximadamente 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (12), no Morro do Quadro, em Vitória. O crime ocorreu uma semana após um ataque na mesma região que deixou quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança de dois anos.

Moradores da área acreditam que a vítima era moradora do Morro do Cabral. O homicídio aconteceu em uma rua que divide os dois bairros, que vivem atualmente um cenário de disputa ligada ao tráfico de drogas.

Polícia Civil investiga se o assassinato tem relação com o ataque da semana passada.

* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

