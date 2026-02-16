Barulho

Guarda recolhe 30 caixas de som no carnaval do Centro de Vitória

Aparelhos operavam com volume acima dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, provocando excesso de ruído, segundo a fiscalização

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11:37

Operação integrada intensifica fiscalização sonora e recolhe 30 caixas de som no Centro de Vitória Crédito: PMV / Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Vitória apreendeu 30 equipamentos de som, na noite do último sábado (14), no Centro da Capital. Do total de material recolhido, 28 são caixas acústicas coletadas em vias públicas e outras duas, irregulares, retiradas de dentro de veículos.

De acordo com a guarda, os aparelhos operavam com volume acima dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, provocando excesso de ruído em áreas de grande circulação.

A atuação foi articulada em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e teve caráter preventivo.

"Equipamentos particulares com som elevado acabam criando desordem, conflitos e transtornos aos moradores depois dos eventos. Nossa intervenção é para evitar esse cenário", comentou o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Ramalho.

O material recolhido foi lacrado, catalogado e permanece sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. A retirada dos aparelhos só pode ser feita após a emissão do auto de apreensão e do auto de infração, além da assinatura do Termo de Compromisso de Restituição de Bens Apreendidos.

"A fiscalização ambiental atuou em conjunto com a Guarda de Vitória para reduzir os impactos causados pelo excesso de som. A prioridade é garantir que, após o encerramento das festividades, os moradores do Centro possam descansar com tranquilidade", disse o secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni.

O Código Municipal de Meio Ambiente (Lei nº 4.438/1997 e Decretos nº 10.023/1997 e nº 17.304/2018) proíbe o uso de veículos automotores com equipamentos sonoros e de caixas de som portáteis em espaços públicos da capital, como praias, praças, parques, calçadões e vias urbanas. A regra vale para o ano todo.

A legislação municipal estabelece que a atitude é considerada infração ambiental prevista no código municipal de meio ambiente com multas que variam de R$ 701,78 a R$ 2.719,35.

As denúncias podem ser registradas pelo Fala Vitória 156, pelo site oficial da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online, disponível 24 horas por dia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta