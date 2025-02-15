Barulho na madrugada faz polícia apreender caixas de som em Colatina

Caixas de som apreendidas: Lei de Contravenções Penais proíbe a chamada perturbação do sossego Crédito: Polícia Militar

Denúncias de moradores por causa do barulho e flagrantes realizados levaram a Polícia Militar a apreender caixas de som na madrugada deste sábado (15), em bairros de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Um dos locais de apreensão foi na Área Verde, às margens do Rio Doce, um ponto conhecido na cidade como espaço de lazer e prática de atividades físicas. Outra ação ocorreu após relatos de disparos na região onde um grupo de pessoas estava reunido.

Segundo a Polícia Militar, por volta de uma hora da manhã, a corporação recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Cícero Guimarães, no bairro São Silvano, nas imediações de uma associação de assistência à criança com deficiência. Os policiais foram ao local, mas não encontraram suspeitos armados.

No entanto, havia uma aglomeração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas e um veículo Volkswagen Gol com o som alto, o que, segundo a PM, configura perturbação do sossego público, uma contravenção penal — infração menos grave, punível com multa ou prisão simples.

Caixa de som apreendida em frente a um estabelecimento comercial no bairro São Silvano Crédito: Polícia Militar

De acordo com a PM, o proprietário do carro foi abordado e se comprometeu a comparecer diante da Justiça, conforme estabelece a Lei de Contravenções Penais. Em decorrência da infração, o som automotivo foi apreendido e encaminhado ao 8º Batalhão de Polícia Militar, em Colatina.

Também em Colatina, policiais militares flagraram, durante a madrugada deste sábado (15), um triciclo não motorizado, usado para publicidade, com uma caixa de som acoplada que estava tocando música alta. Segundo a Polícia Militar, existe uma recomendação do Ministério Público (MPES) que orienta a proibição de perturbação do sossego por meio de equipamentos sonoros na chamada "Área Verde", na beira do rio em Colatina, um espaço público de lazer e atividades físicas.