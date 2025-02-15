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Perturbação do sossego

Barulho na madrugada faz polícia apreender caixas de som em Colatina

Apreensões ocorreram na Área Verde, às margens do Rio Doce, e no bairro São Silvano, onde denúncias apontavam para disparos de arma de fogo

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 10:27

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

15 fev 2025 às 10:27
Polícia apreende caixas de som após perturbação durante a madrugada em Colatina
Caixas de som apreendidas: Lei de Contravenções Penais proíbe a chamada perturbação do sossego Crédito: Polícia Militar
Denúncias de moradores por causa do barulho e flagrantes realizados levaram a Polícia Militar a apreender caixas de som na madrugada deste sábado (15), em bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um dos locais de apreensão foi na Área Verde, às margens do Rio Doce, um ponto conhecido na cidade como espaço de lazer e prática de atividades físicas. Outra ação ocorreu após relatos de disparos na região onde um grupo de pessoas estava reunido.
Segundo a Polícia Militar, por volta de uma hora da manhã, a corporação recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Cícero Guimarães, no bairro São Silvano, nas imediações de uma associação de assistência à criança com deficiência. Os policiais foram ao local, mas não encontraram suspeitos armados.
No entanto, havia uma aglomeração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas e um veículo Volkswagen Gol com o som alto, o que, segundo a PM, configura perturbação do sossego público, uma contravenção penal — infração menos grave, punível com multa ou prisão simples.
Polícia apreende caixas de som após perturbação durante a madrugada em Colatina
Caixa de som apreendida em frente a um estabelecimento comercial no bairro São Silvano Crédito: Polícia Militar
De acordo com a PM, o proprietário do carro foi abordado e se comprometeu a comparecer diante da Justiça, conforme estabelece a Lei de Contravenções Penais. Em decorrência da infração, o som automotivo foi apreendido e encaminhado ao 8º Batalhão de Polícia Militar, em Colatina.
Também em Colatina, policiais militares flagraram, durante a madrugada deste sábado (15), um triciclo não motorizado, usado para publicidade, com uma caixa de som acoplada que estava tocando música alta. Segundo a Polícia Militar, existe uma recomendação do Ministério Público (MPES) que orienta a proibição de perturbação do sossego por meio de equipamentos sonoros na chamada "Área Verde", na beira do rio em Colatina, um espaço público de lazer e atividades físicas.
Conforme a PM, considerando o volume do som, a recomendação do MPES e a Lei de Contravenções Penais, que proíbe a perturbação do sossego, o equipamento foi apreendido, e o proprietário do triciclo assumiu o compromisso de se apresentar à Justiça.

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