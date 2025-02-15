Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temperatura nas alturas

Vitória bate recorde de calor e pode ser capital mais quente do país no sábado (15)

O calor intenso é causado por sol forte, pouca nebulosidade, ventos quentes e ausência de ar frio polar. Nos próximos dias, as temperaturas podem subir ainda mais

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 08:48

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

15 fev 2025 às 08:48
Praia da Curva da Jurema, em Vitória, lotada em domingo de sol e temperaturas altas
Calorão deve fazer praias lotarem de Norte a Sul no Espírito Santo. Crédito: Fernando Madeira
Vitória deve ser a capital mais quente do Brasil neste sábado (15), segundo a Climatempo, empresa de meteorologia. De acordo com a previsão, a capital do Espírito Santo pode atingir a máxima de 37°C, a maior entre todas as capitais do país. A estimativa ocorre um dia após três cidades capixabas ficarem no topo das mais quentes do Brasil.
A tarde de sexta-feira (14) foi a mais quente do ano em Vitória. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou uma temperatura máxima de 36,5°C, a mais alta de 2025 até o momento. O recorde anterior era de 36,2°C, registrado em 21 de janeiro.  
A Climatempo atribui o intenso calor ao sol forte ao longo do dia, devido à pouca nebulosidade, à predominância de ventos quentes e à ausência de ar frio de origem polar, fatores que elevaram ainda mais as temperaturas no Espírito Santo na sexta-feira (14).
Segundo a Climatempo, os próximos dias continuarão muito quentes em todo o Espírito Santo. O Estado vai continuar dentro de uma onda de calor que já está instalada sobre a região Sudeste do Brasil e deve se estender até o dia 24 de fevereiro. As temperaturas em municípios capixabas podem ficar até 7°C acima da média.
A Climatempo prevê que a onda de calor se intensificará na próxima semana, a partir de segunda-feira (17), elevando ainda mais as temperaturas no Espírito Santo. Em algumas cidades, os termômetros podem alcançar a marca dos 40°C.

+ Reportagens 

Pódio capixaba: três cidades do ES registram temperaturas mais altas do Brasil

Carnaval 2025: conheça o camarote com a maior varanda do Sambão do Povo

Novo Império viaja ao passado com enredo que celebra a boemia capixaba

Os 60 mil pedidos para a MUG alcançar o tricampeonato no Sambão

Fim de semana pré-carnaval tem descida da Piedade e festas nas quadras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo Grande Vitória Inmet Vitória Vitória (ES) ES Sul ES Norte Região Serrana Região Norte do ES Região sul do ES Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados