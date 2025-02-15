Vitória bate recorde de calor e pode ser capital mais quente do país no sábado (15)

Calorão deve fazer praias lotarem de Norte a Sul no Espírito Santo. Crédito: Fernando Madeira

A tarde de sexta-feira (14) foi a mais quente do ano em Vitória. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou uma temperatura máxima de 36,5°C, a mais alta de 2025 até o momento. O recorde anterior era de 36,2°C, registrado em 21 de janeiro.

A Climatempo atribui o intenso calor ao sol forte ao longo do dia, devido à pouca nebulosidade, à predominância de ventos quentes e à ausência de ar frio de origem polar, fatores que elevaram ainda mais as temperaturas no Espírito Santo na sexta-feira (14).

Segundo a Climatempo, os próximos dias continuarão muito quentes em todo o Espírito Santo. O Estado vai continuar dentro de uma onda de calor que já está instalada sobre a região Sudeste do Brasil e deve se estender até o dia 24 de fevereiro . As temperaturas em municípios capixabas podem ficar até 7°C acima da média.