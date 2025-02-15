Os 60 mil pedidos para a MUG alcançar o tricampeonato no Sambão

A emoção está garantida no desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG)
no Sambão do Povo, em Vitória. Um dos pontos altos do desfile da atual bicampeã do Carnaval capixaba será o terceiro setor da escola, que vai reverenciar o São Jorge brasileiro.
Para celebrar o santo do cotidiano do povo, presente nas ruas, nos bares, no trabalho e nos jogos de futebol, 20 mil fitinhas serão amarradas no último carro alegórico da agremiação de Vila Velha.
E tem mais: os ritmistas da bateria e outros segmentos da escola terão a chance de amarrar essas fitas e fazer três pedidos cada um.
Se cada um fizer três pedidos, serão 60 mil pedidos para que a MUG alcance o tricampeonato.
A MUG será a quarta escola a entrar na avenida no dia 22 de fevereiro. A história do santo será contada em três setores, com destaque para o sincretismo São Jorge/Ogum. Serão três carros alegóricos, dois tripés e cerca de 1, 6 mil componentes.