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Leonel Ximenes

Os 60 mil pedidos para a MUG alcançar o tricampeonato no Sambão

Bicampeã do Carnaval capixaba aposta na devoção a um santo popular para voltar a ser campeã

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

15 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Integrantes da MUG comemoram título
Integrantes da MUG comemoram o bicampeonato em 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
A emoção está garantida no desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Sambão do Povo, em Vitória. Um dos pontos altos do desfile da atual bicampeã do Carnaval capixaba será o terceiro setor da escola, que vai reverenciar o São Jorge brasileiro.
Para celebrar o santo do cotidiano do povo, presente nas ruas, nos bares, no trabalho e nos jogos de futebol, 20 mil fitinhas serão amarradas no último carro alegórico da agremiação de Vila Velha.
E tem mais: os ritmistas da bateria e outros segmentos da escola terão a chance de amarrar essas fitas e fazer três pedidos cada um.
Se cada um fizer três pedidos, serão 60 mil pedidos para que a MUG alcance o tricampeonato.

A ESTRUTURA

A MUG será a quarta escola a entrar na avenida no dia 22 de fevereiro. A história do santo será contada em três setores, com destaque para o sincretismo São Jorge/Ogum.  Serão três carros alegóricos, dois tripés e cerca de 1, 6 mil componentes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval de Vitória Sambão do Povo Vila Velha Igreja Católica Carnaval no ES Mocidade Unida da Glória
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