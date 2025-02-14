Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Novo Império viaja ao passado com enredo que celebra a boemia capixaba
Carnaval de Vitória 2025

Novo Império viaja ao passado com enredo que celebra a boemia capixaba

A agremiação aposta em um enredo cheio de memórias, que vai celebrar a história de Vitória, para voltar a soltar o grito de campeã

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 16:45

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

14 fev 2025 às 16:45
Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória 2024
No carnaval de 2024, a Novo Império ficou em sexto lugar na disputa entre 7 escolas Crédito: Carlos Alberto Silva
Com homenagem à boemia capixaba dos anos 1930 aos 1950, a Novo Império será a quinta escola a se apresentar no desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo, no próximo dia 22. A agremiação entra na disputa com o enredo “As voltas que a vida dá ”, que vai fazer uma espécie de viagem para o passado para celebrar e recordar os anos de ouro da Capital.
A escola imperiana, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, nasceu na região de Santo Antônio e Caratoíra. Com sete títulos, a agremiação soltou o grito de campeã pela última vez em 2022, com o enredo "Santo Antônio, Olhai por Nós!" A Azul e Rosa enfrentou momentos difíceis na apresentação do ano passado, ficando em sexto lugar na disputa entre sete escolas.
Entretanto, neste ano, a ordem do desfile não seguirá como a de costume, que define que a agremiação que ocupou a penúltima colocação será a primeira escola a sair na avenida no ano seguinte. Com isso, a Novo Império será a 5ª a passar pelo Sambão devido a uma troca feita com a Unidos de Jucutuquara.
O carnavalesco Osvaldo Garcia tem 24 anos de atuação na folia capixaba e conta que a escola está preparando um grande desfile, que promete impressionar os foliões. 
" A escola vem gigante! As fantasias estão muito bem acabadas, coloridas e bem definidas"
Osvaldo Garcia - Carnavalesco da Novo Império
O desfile vai levar os foliões de volta ao passado, revivendo a história capixaba na avenida, revivendo a época de 1930 a 1950, e celebrando a boemia vivida naquele tempo. “O desfile é um recorte temporal dos anos 30 aos anos 50, onde a gente fala da boemia capixaba. A primeira volta do desfile, é a curva de Saldanha, no entorno do do Cassino Trianon, que é uma história que poucos conhecem. Então a gente também tá levando um pouco da memória capixaba que está perdida.”
A Novo Império vai apresentar 21 alas, três alegorias e quatro tripés que vão resgatar uma capital conhecida pelos mais antigos. “Vamos mostrar Vitória ainda com aquele ar bucólico, uma ideia de modernidade amparada pela arte nova, no modelo francês é na Belle Époque”, explica.
A escola também vai apresentar, na Volta de Caratoíra, uma parte da história que, apesar de ser conhecida, era marginalizada pela sociedade da época. “Era onde você tinha as meretrizes, que, obviamente eram extremamente frequentadas pela alta sociedade, mas que eram preteridos à luz do dia”, pontua o carnavalesco.
Garcia conta que o processo de construção do carnaval teve a ajuda de muitas pessoas para que as informações fossem reunidas com a maior confiança possível. “É interessante que essa construção se deu através de relatos jornalísticos e muita história oral, porque Vitória, além de ser uma cidade extremamente tradicional, ocupava a vida boêmia”, detalha Garcia.
O carnavalesco aposta que o enredo vai levar a Azul e Rosa para o pódio e que a comunidade ficará satisfeita com o resultado que será entregue no Sambão do Povo. “Eu acho que o desfile vai ser gostoso de se ver. Na verdade, eu não estou primando o título, não. Eu quero projetar o Império para o pódio, mas a minha intenção agora, entrando na agremiação, é entregar a eles um desfile contagiante e que brinquem bastante. Se der o título, a gente tá aí, né? É lógico”, completa.
"Vocês vão ver uma ideia fidedigna do figurino da época. E, é claro, contar com a energia do imperiano para que a gente consiga levar esse carnaval na garra"
Orvaldo Garcia - Carnavalesco da Novo Império

Ficha Técnica

  • Escola: A.C.S.E.G.R.E.S NOVO IMPÉRIO
  • Fundação: 20/12/ 1956
  • Cores da Escola: azul, branco e rosa
  • Comunidades/território: Caratoíra, Mário Cypreste, Vila Rubim, Alagoano, Santo Antônio, Santa Tereza, Cabral, do Quadro, Ariovaldo Favalessa, Bela Vista, Inhanguetá, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha
  • Presidente: Vlamir dos Santos Oliveira
  • Carnavalesco: Osvaldo Garcia
  • Diretor de Carnaval: Carlos Fabian
  • Enredo: As voltas que a vida dá
  • Diretor Geral de Harmonia: Pâmela dos Santos
  • Intérprete Oficial: Danilo Cézar
  • Mestre de Bateria: Vinícius Seabra
  • Rainha de Bateria: Rayane Rosa
  • 1º Casal de MSPB: Emanuel Lima e Gessya Santana
  • Coreógrafo Comissão de Frente: Matheus Schiffman - Cabeluxo

Correção

14/02/2025 - 6:02
A Novo Império conquistou o Carnaval de Vitória pela última vez em 2022, e não em 2016, como publicado anteriormente. O texto foi corrigido.

LEIA MAIS SOBRE O CARNAVAL DE VITÓRIA

MUG põe fé no santo guerreiro na luta pelo tricampeonato do Carnaval de Vitória

Conheça Letícia Jesus, única mulher intérprete oficial do Carnaval de Vitória

'Tente a Sorte!': Independentes de São Torquato se arrisca a jogar na avenida

Independente de Eucalipto leva a Cidade das Águas para a folia

Mocidade da Praia celebra Alexandre Lima e a cultura do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Sambão do Povo Novo Império
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados