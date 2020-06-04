Caixa de som com 1kg de haxixe enviada pelo correio é apreendida em Vitória

Caixa de música contendo 1 kg de haxixe vinha de Foz do Iguaçu (PR) Crédito: Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal interceptou nesta quinta-feria (3) uma caixa de som contendo 1 kg de haxixe em Vitória. De acordo com a PF, a operação, chamada "Operação Caixa de Música", tem como objetivo reprimir a remessa de drogas pelos Correios. O remetente da caixa é de Foz do Iguaçu (PR) e o destinatário foi preso em flagrante, em Vitória.

Segundo a Polícia Federal, a informação de que a caixa continha as drogas foi passada pelo setor de segurança dos Correios, que informou também o endereço do destinatário. Assim que o endereço foi confirmado, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão e prenderam o destinatário das drogas em flagrante. Ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário Estadual.