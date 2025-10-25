Home
Garota de 14 anos é esfaqueada várias vezes dentro da casa de pedreiro na Serra

Os gritos da adolescente foram escutados por vizinhos do pedreiro, que viram o suspeito fugindo depois do crime

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14:06

UPA Castelândia
UPA de Castelândia, para onde vítima foi socorrida Crédito: Divulgação | Prefeitura de Serra

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de tentativa de homicídio no final da noite de sexta-feira (24), no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Ela foi golpeada diversas vezes com uma faca dentro da casa do suspeito, um pedreiro de aproximadamente 40 anos.

Os gritos da vítima foram escutados por vizinhos do pedreiro, que viram o suspeito fugindo depois do crime, segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Eles entraram na casa e acionaram a Polícia Militar após encontrarem a vítima caída no chão, com diversas perfurações no corpo.

A adolescente foi socorrida pelo Samu e levada para a UPA de Castelândia, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que é moradora de outra cidade da Grande Vitória e teria ido até a casa do suspeito. Vizinhos do pedreiro contaram para a polícia que a adolescente e o homem teriam uma relação. 

A mãe do homem também estava na casa no momento do crime e chegou a tentar defender a menina, mas teria sido empurrada.

O motivo da tentativa de assassinato ainda não está claro. A Polícia Militar confirmou apenas que foi acionada pelos vizinhos e que a vítima foi socorrida. A Polícia Civil, por sua vez, declarou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido.

“Informações que possam contribuir com o trabalho da Polícia podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181”, finalizou a PCES.

