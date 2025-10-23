Home
>
Polícia
>
Adolescente sentado em calçada morre em ataque a tiros em Mantenópolis

Adolescente sentado em calçada morre em ataque a tiros em Mantenópolis

Mateus recebeu o primeiro atendimento no posto de saúde da cidade, mas depois foi transferido para Barra de São Francisco, onde acabou morrendo

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:57

Mateus
Mateus, adolescente que morreu em Mantenópolis Crédito: Mateus

Um adolescente de 17 anos morreu baleado enquanto estava em uma calçada em Mantenópolis, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22). Ele estava sentado ao lado de um jovem de 18 anos, quando um homem se aproximou e pediu drogas. Os dois responderam que não traficavam, momento em que o atirador disparou contra as vítimas. 

Recomendado para você

Mateus recebeu o primeiro atendimento no posto de saúde da cidade, mas depois foi transferido para Barra de São Francisco, onde acabou morrendo

Adolescente sentado em calçada morre em ataque a tiros em Mantenópolis

Vítima denunciou que caso aconteceu no hangar do Notaer, na sexta-feira (17); servidor segue atuando no núcleo, mas em horários e setor diferentes da denunciante

Policial penal é investigado após soldado do Notaer denunciar importunação

Suspeito chegou a mandar mensagens enquanto a mulher estava na delegacia, denunciando a violação da decisão judicial

Homem agride mulher e é preso por violar medida protetiva em Guaçuí

Segundo a Polícia Militar, Mateus Pereira Lemes foi baleado na região lombar e recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde da cidade, mas depois foi transferido para um hospital de Barra de São Francisco, onde acabou morrendo. O jovem de 18 anos foi baleado na coxa e sobreviveu ao ataque. 

O crime é investigado pela Polícia Civil. Até a publicação, ninguém havia sido preso. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais