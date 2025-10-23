Violência

Adolescente sentado em calçada morre em ataque a tiros em Mantenópolis

Mateus recebeu o primeiro atendimento no posto de saúde da cidade, mas depois foi transferido para Barra de São Francisco, onde acabou morrendo

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:57

Mateus, adolescente que morreu em Mantenópolis Crédito: Mateus

Um adolescente de 17 anos morreu baleado enquanto estava em uma calçada em Mantenópolis, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22). Ele estava sentado ao lado de um jovem de 18 anos, quando um homem se aproximou e pediu drogas. Os dois responderam que não traficavam, momento em que o atirador disparou contra as vítimas.

Segundo a Polícia Militar, Mateus Pereira Lemes foi baleado na região lombar e recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde da cidade, mas depois foi transferido para um hospital de Barra de São Francisco, onde acabou morrendo. O jovem de 18 anos foi baleado na coxa e sobreviveu ao ataque.

O crime é investigado pela Polícia Civil. Até a publicação, ninguém havia sido preso.

