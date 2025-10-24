Abusos ao longo dos anos

Homem é condenado a quase 80 anos de prisão após estuprar três crianças no ES

Suspeito aproveitava os momentos em que as vítimas iam até a casa dele; casos ocorreram em Vila Valério

Luana Luiza Repórter

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:09

Um homem de 76 anos foi condenado a mais de 79 anos de prisão por estuprar três crianças diferentes, ao longo dos anos, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo as investigações da Polícia Civil, as vítimas eram abusadas enquanto estavam na casa dele.

O nome do acusado não está sendo divulgado para não expor as vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O primeiro caso denunciado ocorreu em 2019, quando a vítima tinha nove anos. Na época, o criminoso era companheiro da mãe do padrasto da garota. A menina relatou que sofreu os abusos enquanto estava na casa do homem, durante os almoços de família.

A criança contou sobre o estupro para amigos da escola e depois para a diretora. Ela também relatou que não foi a primeira vez, e que já tinha sido abusada pelo homem quando tinha quatro anos.

Em 2024, mais uma vítima: o suspeito abusou de uma menina de cinco anos, também parente da companheira dele. A mãe da criança percebeu um comportamento estranho dela e acabou descobrindo sobre as violências, que ocorreram mais de uma vez.

O criminoso foi preso. Só então é que uma terceira vítima se sentiu segura para contar que, desde 2008, também começou a ser abusada pelo homem, que era companheiro da avó dela. Os estupros ocorreram dos sete até os 14 anos da menina. Para que ela não contasse a ninguém, o homem ameaçava matar os familiares da garota.



O suspeito foi a julgamento pelos três crimes e, conforme apuração da TV Gazeta junto à Polícia Civil, foi condenado no total a 79 anos, 9 meses e 17 dias de prisão.



O delegado responsável pelas investigações, Erick Esteves, reforçou a importância de realizar a denúncia. "Essas três vítimas tiveram coragem, foram à Justiça e, fica claro, que ela funciona. Eu sei que é doloroso para a mulher, principalmente quando é uma pessoa em quem ela confia, mas é preciso informar, porque senão, esses abusadores continuarão escondidos", afirmou, em entrevista à TV Gazeta.

