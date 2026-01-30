R$ 300 mil de prejuízo

Funcionário de transportadora da Serra é preso suspeito de furtar produtos

Segundo a polícia, o homem realizou quatro furtos em cerca de um mês e levou aparelhos de ar-condicionado, televisores entre outros eletrodomésticos e objetos

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:28

Parte dos produtos furtados e que foram recuperados pela polícia, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante, suspeito de furtar produtos da transportadora em que trabalha, causando um prejuízo estimado em R$ 300 mil. A ação da Polícia Civil aconteceu na quinta-feira (29), no bairro Campinho da Serra I, na Serra. Alguns dos produtos furtados foram recuperados.

As investigações começaram após a polícia receber informações de que diversos produtos eram furtados dentro da transportadora por um funcionário. Após a chegada de novos detalhes e a análise de imagens de videomonitoramento e da empresa, os policiais identificaram o suspeito. Em cerca de um mês, ele teria praticado quatro furtos no local.

Ainda durante as diligências, a polícia encontrou um caminhão — utilizado para transportar o material roubado — no Bloco A do bairro Planalto Serrano. O motorista e o ajudante haviam sido detidos, mas foram liberados, pois inexistiam provas suficientes, segundo a PC. O veículo estava carregando quatro aparelhos de ar-condicionado de 18 mil BTUs, quatro geladeiras e 25 televisores de 50 polegadas. Ao voltarem à transportadora, os policiais efetuaram a prisão do terceiro suspeito, que confessou o crime. Na casa dele, foram encontrados mais produtos subtraídos da empresa.

A Polícia Civil informou que as investigações sobre a participação do motorista e do ajudante continuarão em andamento. Já o funcionário foi autuado em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança e encaminhado ao sistema prisional. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela PC.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta