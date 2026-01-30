Home
Jovem é baleado ao 'furar' abordagem da PM após empinar moto em Cariacica

Segundo a corporação, Guilherme Magalhães Perim Augusto teria avançado com o veículo para cima de um dos policiais, que disparou contra o jovem

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:50

Um motociclista de 22 anos foi baleado e preso suspeito de desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Militar (PM) durante uma abordagem no bairro Santana, em Cariacica, por volta das 23h de quinta-feira (29). Segundo a corporação, Guilherme Magalhães Perim Augusto teria avançado com o veículo para cima de um dos policiais, que disparou contra o jovem.

A PM informou que a abordagem aconteceu porque Guilherme, que estava com outro ocupante na garupa, foi flagrado pelos militares empinando a moto enquanto transitava, manobra perigosa e proibida. Os policiais ordenaram que ele parasse o veículo, momento em que o jovem tentou fugir, momento em que foi baleado no abdômen.

Guilherme foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A motocicleta foi apreendida e levada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). O passageiro que estava na garupa, de 20 anos, não ficou ferido e chegou a ser levado à Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento.

Polícia Civil informou que Guilherme foi autuado em flagrante por resistência e desobediência, e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.

