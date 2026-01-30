Pedreiro é morto a tiros após briga em bar em Cariacica

Alexsandro Gomes da Silva, de 51 anos Crédito: Acervo Pessoal

Um pedreiro identificado como Alexsandro Gomes da Silva, de 51 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (29) no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo testemunhas, ele teria se envolvido em uma briga em um bar próximo ao local do crime momentos antes de ser morto.

Alexsandro foi baleado a cerca de um quilômetro da casa onde morava. Ele vivia no bairro Nova Esperança havia aproximadamente 30 anos. Familiares relataram que o pedreiro era uma pessoa tranquila e que não tinha inimizade com ninguém.

Câmeras de segurança instaladas na região podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo o que aconteceu dentro do bar. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.