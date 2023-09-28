Fugas em setembro: os detentos que ainda não foram recapturados no ES

Foragidos do Complexo de Xuri Crédito: Reprodução

Fugitivos do CDP da Serra:

Os sete detentos que fugiram do presídio no CDP da Serra Crédito: Divulgação/Sejus

Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto.



Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;



Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;



Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;



David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;



Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;



José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.

Fugitivos da PEVV VI não recapturados:

01 Edinatan Barbosa dos Santos Tem passagens por furto/roubo e estupro de vulnerável 02 Elvis da Silva Ribeiro Tem passagens por homicídio e estupro. 03 Felipe Dultra Monteiro Tem passagens por homicídio, furto/roubo e receptação.

Como ocorreram as fugas?

Na primeira fuga, registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), a Sejus afirmou que teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.

Já em relação à fuga em Vila Velha, a secretaria explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.

Ainda no mês de setembro, no dia 10, foi registrada uma tentativa de fuga na mesma unidade na Serra. A Sejus confirmou que internos do CDP da Serra chegaram a danificar uma cela. “A ocorrência foi identificada e imediatamente contida pelas equipes de segurança da unidade prisional, sem registro de feridos”, esclareceu a pasta, em nota.

"Maníaco do parque"

Mário Sergio Oliveira Cordeiro é conhecido como o "maníaco do parque Crédito: Reprodução

Mário foi recapturado no dia 13 de setembro, no bairro Cascata, no mesmo município, após ser reconhecido e agredido por outras pessoas. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele segue internado sob escolta policial desde então.

Sejus | Na íntegra A Sejus informou que as fugas registradas na Serra e Xuri seguem sob investigação, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional. A corregedoria da Sejus também acompanha o caso.