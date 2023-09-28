Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denuncie

Fugas em setembro: os detentos que ainda não foram recapturados no ES

Em menos de uma semana, 14 detentos fugiram de duas unidades prisionais na Grande Vitória. A primeira ocorreu no Centro de Detenção, na Serra, e a segunda na Penitenciária Estadual de Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 set 2023 às 18:29

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 18:29

Foragidos do Complexo de Xuri
Foragidos do Complexo de Xuri Crédito: Reprodução
O mês de setembro foi marcado por duas fugas no sistema prisional capixaba. A primeira ocorreu no dia 6, quando sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) durante a madrugada. Em menos de uma semana, outros sete presos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, no dia 11.
Até esta quinta-feira (28), quatro deles haviam sido recapturados. Todos são detentos do Complexo de Xuri: Deorlevan Andrade de Jesus, no dia 12, em Atílio Vivácqua; Mário Sergio Oliveira Cordeiro, no dia 13, na serra; Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno, no dia 27, em Minas Gerais.
Fugitivos do CDP da Serra:
Sete detentos que fugiram de presídio na Serra
Os sete detentos que fugiram do presídio no CDP da Serra Crédito: Divulgação/Sejus
  1. Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto. 

  2. Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio; 

  3. Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo; 

  4. Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; 

  5. David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; 

  6. Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação; 

  7. José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas. 
Fugitivos da PEVV VI não recapturados:

01

Edinatan Barbosa dos Santos

Tem passagens por furto/roubo e estupro de vulnerável

02

Elvis da Silva Ribeiro

Tem passagens por homicídio e estupro.

03

Felipe Dultra Monteiro

Tem passagens por homicídio, furto/roubo e receptação.

Como ocorreram as fugas?

Na primeira fuga, registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), a Sejus afirmou que teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela - voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados - e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
Já em relação à fuga em Vila Velha, a secretaria explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.
Ainda no mês de setembro, no dia 10, foi registrada uma tentativa de fuga na mesma unidade na Serra. A Sejus confirmou que internos do CDP da Serra chegaram a danificar uma cela. “A ocorrência foi identificada e imediatamente contida pelas equipes de segurança da unidade prisional, sem registro de feridos”, esclareceu a pasta, em nota.

"Maníaco do parque"

Mário Sergio Oliveira Cordeiro
Mário Sergio Oliveira Cordeiro é conhecido como o "maníaco do parque Crédito: Reprodução
Um dos detentos que fugiu da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, já estampou as páginas de jornais do Espírito Santo em 2015. Mário Sérgio Oliveira Cordeiro foi preso após estuprar, ao menos, seis jovens - inclusive uma grávida - com idades entre 14 e 18 anos, no Parque da Cidade, na Serra, que fica na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso. Por conta dos crimes e os locais onde foram cometidos, ele ficou conhecido como "maníaco do parque".
Mário foi recapturado no dia 13 de setembro, no bairro Cascata, no mesmo município, após ser reconhecido e agredido por outras pessoas. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele segue internado sob escolta policial desde então. 

Sejus | Na íntegra

A Sejus informou que as fugas registradas na Serra e Xuri seguem sob investigação, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional. A corregedoria da Sejus também acompanha o caso. 

Fugas em setembro - os detentos que ainda não foram recapturados no ES

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Em menos de uma semana, 14 presos fogem de cadeias em Vila Velha e na Serra

Sete detentos fogem de presídio na Serra; confira quem são eles

Após fuga na Serra, mais sete detentos fogem de presídio em Vila Velha

Dois fugitivos de presídio em Vila Velha são recapturados em Minas Gerais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sejus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados