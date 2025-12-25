Home
>
Polícia
>
Frentista é atropelado em posto e tem pernas quebradas em Cariacica; vídeo

Frentista é atropelado em posto e tem pernas quebradas em Cariacica; vídeo

Motorista fugiu sem prestar socorro e não foi identificado. Trabalhador de 54 anos está internado sem previsão de alta

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:18

Um frentista de 54 anos foi atropelado em um posto de combustíveis em Cariacica, na Grande Vitória, na noite de quarta-feira (24). O trabalhador estava descansando com colegas de trabalho, quando foi atingido pelo veículo. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e por testemunhas (veja vídeo acima).

Recomendado para você

Motorista fugiu sem prestar socorro e não foi identificado. Trabalhador de 54 anos está internado sem previsão de alta

Frentista é atropelado em posto e tem pernas quebradas em Cariacica; vídeo

Segundo a Polícia Civil, não foram encontrados sinais aparentes de violência; causa da morte será investigada

Corpo é encontrado em areia de praia de Aracruz

Discussão envolveu um policial militar e dois irmãos e teria começado por causa de veículo estacionado; PM foi baleado na perna e o outro suspeito permanece internado em estado grave

Briga envolvendo policial termina com um morto e dois feridos em Cachoeiro

A vítima quebrou as duas pernas e está internada, sem previsão de alta. De acordo com amigos da vítima, médicos ainda avaliam a necessidade de cirurgia. O motorista fugiu e até o momento não foi identificado.

O posto fica no bairro Jardim América. Segundo testemunhas, a chegar ao local, o motorista parou o veículo na entrada do estabelecimento, mas não deu sinais de que queria abastecer. Logo em seguida, ele acelerou o carro e atingiu o frentista, que estava sentado próximo à loja de conveniências.

Frentista teve as duas pernas quebras em atropelamento em posto de combustíveis de Cariacica
Frentista teve as duas pernas quebras em atropelamento em posto de combustíveis de Cariacica Crédito: Reprodução/Rede social

As imagens mostram que o grupo tenta fugir do impacto. Dois homens conseguem se afastar, mas o frentista de 54 anos acaba atingido. Na sequência, o motorista dá ré, arrasta cones do posto e foge do local. A vítima fica caída no chão.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra a parte dianteira do carro danificada após o atropelamento.

A Polícia Militar foi acionada. O frentista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Veículo envolvido no atropelamento foi localizado no bairro Itaquari, em Cariacica
Veículo envolvido no atropelamento foi localizado no bairro Itaquari, em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Na manhã desta quinta-feira (25), o veículo envolvido no atropelamento foi localizado no bairro Itaquari, também em Cariacica.

Em nota, a Polícia Civil informou que, em casos de acidentes sem vítima fatal e sem prisão em flagrante, mas com lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima sobre o interesse em representar criminalmente.

A orientação é que a vítima ou um representante legal procure a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

Com informações do g1 ES.

LEIA MAIS 

Após agressão em terminal, condenado tem pena regredida e é preso em Viana

Motorista de caminhonete abandonou veículo após acidente que matou família na BR 101

Menina de 6 anos procura a polícia após mãe ser ameaçada por ex em Cariacica

Jovem é morto em confronto com a PM durante abordagem na Serra

Homem é preso por exploração sexual de adolescentes em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

atropelamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais