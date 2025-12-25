Véspera de Natal

Frentista é atropelado em posto e tem pernas quebradas em Cariacica; vídeo

Motorista fugiu sem prestar socorro e não foi identificado. Trabalhador de 54 anos está internado sem previsão de alta

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:18

Um frentista de 54 anos foi atropelado em um posto de combustíveis em Cariacica, na Grande Vitória, na noite de quarta-feira (24). O trabalhador estava descansando com colegas de trabalho, quando foi atingido pelo veículo. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e por testemunhas (veja vídeo acima).

A vítima quebrou as duas pernas e está internada, sem previsão de alta. De acordo com amigos da vítima, médicos ainda avaliam a necessidade de cirurgia. O motorista fugiu e até o momento não foi identificado.

O posto fica no bairro Jardim América. Segundo testemunhas, a chegar ao local, o motorista parou o veículo na entrada do estabelecimento, mas não deu sinais de que queria abastecer. Logo em seguida, ele acelerou o carro e atingiu o frentista, que estava sentado próximo à loja de conveniências.

As imagens mostram que o grupo tenta fugir do impacto. Dois homens conseguem se afastar, mas o frentista de 54 anos acaba atingido. Na sequência, o motorista dá ré, arrasta cones do posto e foge do local. A vítima fica caída no chão.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra a parte dianteira do carro danificada após o atropelamento.

A Polícia Militar foi acionada. O frentista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Na manhã desta quinta-feira (25), o veículo envolvido no atropelamento foi localizado no bairro Itaquari, também em Cariacica.

Em nota, a Polícia Civil informou que, em casos de acidentes sem vítima fatal e sem prisão em flagrante, mas com lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima sobre o interesse em representar criminalmente.

A orientação é que a vítima ou um representante legal procure a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

Com informações do g1 ES.

