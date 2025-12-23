Operação Anjo Protetor

Homem é preso por exploração sexual de adolescentes em Vila Velha

Três adolescentes, com idades de 14 e 16 anos, foram resgatadas em uma residência em Barramares após denúncias; na internet, homem prometia "dinheiro fácil" às menores

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:55

Um homem de 53 anos foi preso durante a Operação Anjo Protetor, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que desarticulou um esquema de exploração sexual de adolescentes no bairro Barramares, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (22). A identidade dele não foi divulgada.

A ação ocorreu após denúncias anônimas, que indicaram que um imóvel estaria sendo utilizado para o aliciamento e a exploração sexual de menores.

No local, que, por fora, aparentava ser uma residência comum, foram encontradas três adolescentes, sendo uma de 14 anos e duas de 16 anos. Segundo o titular da DPCA, delegado Marcelo Cavalcanti, não era a primeira vez que as meninas frequentavam a casa.

Três adolescentes foram resgatadas em casa de prostituição em Vila Velha Crédito: SESP/Divulgação

A adolescente de 14 anos informou ser de Cariacica e disse que era a segunda vez que ia ao local apenas para beber e passar o tempo, a convite do dono do imóvel. Na avaliação da polícia, o aliciamento seria o próximo passo. Em mensagens encontradas no celular do investigado, foram localizadas ofertas de “dinheiro fácil”.

As mais velhas, naturais de Minas Gerais, confirmaram que fizeram programas em troca de R$ 250, dos quais R$ 50 eram retidos pelo proprietário da casa.

“Estamos falando de um criminoso acostumado a explorar crianças e adolescentes sexualmente. Recebemos informação de que uma criança de 11 anos também já frequentou o local e temos, na investigação, quatro possíveis vítimas identificadas, fora as três resgatadas na segunda (22)”, explicou Cavalcanti.

Embora não tenha confessado crimes, alegando que as menores estavam ali por conta própria, o investigado não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à DPCA, onde foi autuado por manter casa de prostituição, exploração sexual e rufianismo.

As menores retiradas do local foram acolhidas e levadas à DPCA, onde foram ouvidas pela equipe psicossocial antes de serem encaminhadas ao Conselho Tutelar.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta