Home
>
Polícia
>
Homem é preso por exploração sexual de adolescentes em Vila Velha

Homem é preso por exploração sexual de adolescentes em Vila Velha

Três adolescentes, com idades de 14 e 16 anos, foram resgatadas em uma residência em Barramares após denúncias; na internet, homem prometia "dinheiro fácil" às menores

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:55

No imóvel, localizado em Barramares, foram encontradas três adolescentes

Um homem de 53 anos foi preso durante a Operação Anjo Protetor, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que desarticulou um esquema de exploração sexual de adolescentes no bairro Barramares, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (22). A identidade dele não foi divulgada.

Recomendado para você

Três adolescentes, com idades de 14 e 16 anos, foram resgatadas em uma residência em Barramares após denúncias; na internet, homem prometia "dinheiro fácil" às menores

Homem é preso por exploração sexual de adolescentes em Vila Velha

Mariani Gambarini Vassoler morreu em colisão na ES 297, em Mimoso do Sul; ela transportava o equipamento solto no interior do veículo, conforme constatado no local do acidente

Polícia investiga relação entre prancha de surfe e morte de engenheira no ES

Segundo a Polícia Civil, Luan Carlos — conhecido como "Batata" — é considerado de alta periculosidade, com extensa ficha criminal

Foragido após morte de motorista de app é preso em Cariacica, no ES

A ação ocorreu após denúncias anônimas, que indicaram que um imóvel estaria sendo utilizado para o aliciamento e a exploração sexual de menores.

No local, que, por fora, aparentava ser uma residência comum, foram encontradas três adolescentes, sendo uma de 14 anos e duas de 16 anos. Segundo o titular da DPCA, delegado Marcelo Cavalcanti, não era a primeira vez que as meninas frequentavam a casa.

Três adolescentes foram encontradas em casa de prostituição em Vila Velha
Três adolescentes foram resgatadas em casa de prostituição em Vila Velha Crédito: SESP/Divulgação

A adolescente de 14 anos informou ser de Cariacica e disse que era a segunda vez que ia ao local apenas para beber e passar o tempo, a convite do dono do imóvel. Na avaliação da polícia, o aliciamento seria o próximo passo. Em mensagens encontradas no celular do investigado, foram localizadas ofertas de “dinheiro fácil”.

As mais velhas, naturais de Minas Gerais, confirmaram que fizeram programas em troca de R$ 250, dos quais R$ 50 eram retidos pelo proprietário da casa.

“Estamos falando de um criminoso acostumado a explorar crianças e adolescentes sexualmente. Recebemos informação de que uma criança de 11 anos também já frequentou o local e temos, na investigação, quatro possíveis vítimas identificadas, fora as três resgatadas na segunda (22)”, explicou Cavalcanti.

Embora não tenha confessado crimes, alegando que as menores estavam ali por conta própria, o investigado não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à DPCA, onde foi autuado por manter casa de prostituição, exploração sexual e rufianismo.

As menores retiradas do local foram acolhidas e levadas à DPCA, onde foram ouvidas pela equipe psicossocial antes de serem encaminhadas ao Conselho Tutelar.

Leia mais

Imagem - Preso 2º envolvido em morte de mulher que defendeu companheiro durante briga no ES

Preso 2º envolvido em morte de mulher que defendeu companheiro durante briga no ES

Imagem - Contratado para matar namorado de adolescente é condenado a 31 anos de prisão no ES

Contratado para matar namorado de adolescente é condenado a 31 anos de prisão no ES

Imagem - Polícia investiga relação entre prancha de surfe e morte de engenheira no ES

Polícia investiga relação entre prancha de surfe e morte de engenheira no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais