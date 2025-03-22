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Crime em  Guriri

'Fizeram para matar', diz pai de mulher achada nua e desacordada no ES

Vendedora que trabalhava em um quiosque de praia foi deixada em uma rua do balneário de Guriri e está em coma em hospital de São Mateus

Publicado em 22 de Março de 2025 às 10:35

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

22 mar 2025 às 10:35
Local onde mulher foi encontrada com sinais de violência em Guriri, São Mateus
Local onde mulher foi encontrada com sinais de violência em Guriri, São Mateus Crédito: Raphael Verly
O pai da mulher de 32 anos encontrada caída na rua com sinais de violência física e sexual  em São Mateus, Norte do Espírito Santo, conversou com a TV Gazeta sobre o crime e disse que a família ainda tenta entender o que aconteceu. "Quem fez isso com ela fez para matar. Quebrou o crânio, ela ficou amordaçada, deu entrada no hospital desmaiada, praticamente morta", desabafou. Um outro familiar lamentou a violência pela qual a vendedora que trabalhava em um quiosque passou e disse que a família busca justiça para o que houve.
A delegada Geyce Narciza comanda a investigação e informou que alguns depoimentos já foram tomados, mas ainda não há uma linha definida. "Colhemos declarações dos pais, irmãos, marido e de uma possível testemunha. Ainda não temos uma linha de quem poderia ser o suspeito, porque a vítima é usuária de drogas, então poderia ser qualquer pessoa que convivia com ela", disse a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus.
Geyce Narciza, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus
Geyce Narciza, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus Crédito: Raphael Verly
A vítima, que foi encontrada em uma rua do balneário de Guriri, segue internada em coma no Hospital Estadual Roberto Silvares, também em São Mateus.
(Com informações de Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte)

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