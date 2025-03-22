'Fizeram para matar', diz pai de mulher achada nua e desacordada no ES

O pai da mulher de 32 anos encontrada caída na rua com sinais de violência física e sexual em São Mateus, Norte do Espírito Santo, conversou com a TV Gazeta sobre o crime e disse que a família ainda tenta entender o que aconteceu. "Quem fez isso com ela fez para matar. Quebrou o crânio, ela ficou amordaçada, deu entrada no hospital desmaiada, praticamente morta", desabafou. Um outro familiar lamentou a violência pela qual a vendedora que trabalhava em um quiosque passou e disse que a família busca justiça para o que houve.
A delegada Geyce Narciza comanda a investigação e informou que alguns depoimentos já foram tomados, mas ainda não há uma linha definida. "Colhemos declarações dos pais, irmãos, marido e de uma possível testemunha. Ainda não temos uma linha de quem poderia ser o suspeito, porque a vítima é usuária de drogas, então poderia ser qualquer pessoa que convivia com ela", disse a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus.
A vítima, que foi encontrada em uma rua do balneário de Guriri, segue internada em coma no Hospital Estadual Roberto Silvares, também em São Mateus.
(Com informações de Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte)