'Fizeram para matar', diz pai de mulher achada nua e desacordada no ES

A delegada Geyce Narciza comanda a investigação e informou que alguns depoimentos já foram tomados, mas ainda não há uma linha definida. "Colhemos declarações dos pais, irmãos, marido e de uma possível testemunha. Ainda não temos uma linha de quem poderia ser o suspeito, porque a vítima é usuária de drogas, então poderia ser qualquer pessoa que convivia com ela", disse a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus.